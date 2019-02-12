Архієпископ Климент: Окупанти знищують українську церкву в Криму. Україна бездіяльна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Окупанти виганяють українського священика на вулицю

У зв’язку з тим, що в окупованому Криму УПЦ КП рішуче відмовляється перереєстровувати релігійну організацію за російським законодавством, тобто в РПЦ, окупанти виганяють українського священика на вулицю. Вони мають намір достроково розірвати договір оренди храму. Це означає, що українська церква та її парафії в анексованому Криму припинять своє існування. Україна з 2014 року нехтує питанням існування української церкви та правами релігійної громади на анексованому Росією півострові. Такі переконання висловив архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

5 лютого 2019 року окупанти в особі «Міністерства майнових і земельних відносин Республіки Крим» надіслали управлінню Кримської єпархії УПЦ КП лист про погодження дострокового розірвання угоди оренди від 11 листопада 2002 року нерухомого майна, «що перебуває у державній власності Республіки Крим». Основна причина дострокового розірвання договору зазначається окупантами так: «у зв’язку з не перереєстрацією Управління Кримської єпархії УПЦ КП згідно з вимогами законодавства РФ». Протягом 20 днів з моменту отримання цього листа УПЦ КП зобов’язана підписати згоду про дострокове розірвання договору. У разі відмови реєструватися на території Криму за законами РФ, Управління єпархії УПЦ КП та парафії української церкви припинять своє існування.

«Перед вірянами Кримської єпархії УПЦ КП, а віднедавна Української православної церкви (ПЦУ), ще у 2014 році постало складне питання: що треба зробити і як діяти, аби на території Автономної Республіки Крим зберегти єдиний духовний центр українців та української релігійної громади?», - говорить архієпископ Климент.

Його обурює те, що українська влада не здійснює належних заходів щодо захисту власних громадян в окупованому Криму. «З 2014 року влада не запропонувала, не випрацювала реальні механізми захисту прав української релігійної громади в Криму. Не вирішила питання власності щодо приміщення, де розміщується Кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира та Ольги управління Кримської єпархії, на користь тоді УПЦ КП. Водночас вже тоді були підготовлені всі необхідні документи для ухвалення рішення Кабміном. Наслідком бездіяльності міністерства культури, Євгена Нищука, та віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка, яким було доручено вирішити майнове питання УПЦ КП на рівні Кабінету міністрів України, є безвихідна ситуація, у якій перебуває українська церква в окупації та її віряни», - не стримує емоцій архієпископ Климент.

Не зрозумілою залишається доля і церковного майна в окупованому Криму.

«Якщо ми не перереєстровуємо церкву за російським законодавством, то в перших числах березня 2019 року ми повинні залишити приміщення. Я не знаю, куди вивозити своє майно, майно церкви. Мінкульт не зробив опис, жодної експертної оцінки щодо культурних цінностей, які залишилися на території Криму. Не описані також ікони, які знаходяться в Кафедральному соборі. І вивезти я їх теж не можу, бо законодавство мені забороняє переміщення культурних та національних цінностей через кордон», - пояснює архієпископ.

Архієписком Климент просить зустрічі з Президентом щодо вирішення цього питання. Якщо ситуація буде спущена на гальма, то він пообіцяв під стінами Адміністрації Президента влаштувати акцію голодування. За його словами, прихожани церкви готові приїхати з Криму на материк і також взяти участь в акції.

Переглянути запис прес-конференції можна тут: