З’явилось відео вибуху офісу спілки угорців України

Це вже другий за місяць вибух у будівлі

У мережі опублікували відео вибуху в офісі Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді, який стався у вівторок, 27 лютого. Відео оприлюднив журналіст Віталій Глагола на своїй сторінці у соцмережі Facebook. За словами журналіста, запис зробила камера спостереження, яка розташована на сусідньому з угорським центром будівлі.



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Це вже другий за місяць вибух у будівлі

У мережі опублікували відео вибуху в офісі Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді, який стався у вівторок, 27 лютого. Відео оприлюднив журналіст Віталій Глагола на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

За словами журналіста, запис зробила камера спостереження, яка розташована на сусідньому з угорським центром будівлі.

«Тут чітко видно, як підкладали вибухівку, сам момент вибуху, а також роботу пожежників. Вибухівку підклали в 3:04, а здетонувала вона о 03:11. О 03:25 приїхала перша бригада пожежників, а о 03:35 друга», - написав Глагола.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у будівлі офісу Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді в ніч на вівторок знову сталася пожежа, вдруге за місяць.