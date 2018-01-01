В Ужгороді знову горів офіс спілки угорців

Пожежею знищено меблі та частину майна на площі 25 квадратних метрів

У будівлі офісу Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді в ніч на вівторок знову сталася пожежа, вдруге за місяць. Цю інформацію підтвердили в управлінні ДСНС у Закарпатській області. «Сьогодні о 3 годині ночі у місті Ужгород за адресою Православна Набережна, 5 у будинку Товариства угорської культури Закарпаття виникла пожежа. О



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Пожежею знищено меблі та частину майна на площі 25 квадратних метрів

У будівлі офісу Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді в ніч на вівторок знову сталася пожежа, вдруге за місяць. Цю інформацію підтвердили в управлінні ДСНС у Закарпатській області.

«Сьогодні о 3 годині ночі у місті Ужгород за адресою Православна Набережна, 5 у будинку Товариства угорської культури Закарпаття виникла пожежа. О 3:50 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Пожежею знищено меблі та частину майна на площі 25 квадратних метрів. Наразі причина пожежі встановлюється», - розповіла речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.

При цьому у відділі комунікації поліції Закарпатської області повідомили, що встановлюють всі обставини пожежі.

У поліції зазначили, що повідомлення про пожежу в офісному приміщенні на Православній набережній в Ужгороді отримали від рятувальників.

«На місці події працювали співробітники Ужгородського ВП та ГУ НП в Закарпатській області. Правоохоронці з’ясовують всі обставини пожежі», - додали правоохоронці.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ, тобто умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Сума збитків встановлюється.

Нагадаємо, на початку лютого офіс угорського культурного товариства Закарпаття вже горів. У Закарпатські ОДА повідомили, що угорське товариство в Ужгороді підпалили екстремісти з Польщі.

Джерело: УНН