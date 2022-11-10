Задовольняють шкурні інтереси. Представниця «Слуги народу» розказала, чим займаються депутати під час війни

«Коли є спільний зовнішній ворог, Рада єдина, як ніколи. Це стосується і законопроєктів, що прямо зачіпають інтереси самих депутатів»

Сьогодні монобільшість «Слуг народу» не контролює повністю законодавчий процес у Верховній Раді – не вистачає голосів. Тому більшість законопроєктів приймається за підтримки інших фракцій та груп, які за потрібні голосування просувають свої інтереси. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла народний депутат України від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

«До прикладу, у нас є законопроєкт про боротьбу з відмиванням коштів, де ми відносимо олігархів до високоризикових клієнтів. Це означає, що банки просто можуть таким клієнтам відмовляти. Але фракція «Європейська солідарність» дуже запереживала за олігархів і вимагала розгляду всіх 300 правок до цього проєкту. І керівництво нашої фракції витрачає час, аби домовитися з керівництвом «ЄС», аби вони цього не робили. Результат – олігархам поліпшений фінмоніторинг, тільки заради того, щоб в залі не застрягти в розгляді одного законопроєкту на кілька годин», – розповіла нардепка.

Також Василевська-Смагалюк розповіла про те, як у партійному чаті «Слуг народу» лобіювалося призначення нардепа Миколи Тищенка на посаду очільника Тимчасової слідчої комісії.

«В партійному чаті нас переконували голосувати за створення Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування можливих фактів неефективної діяльності Держагентства лісових ресурсів, яку очолив Микола Тищенко. Я була категорично проти, уявляючи, де – Тищенко, а де – ліси. Але Арахамія особисто просив всіх за цю ТСК голосувати – можливо, через те, що Тищенко контролює кількох депутатів, які будуть голосувати, як треба. Бо він колись вже пішов «в опозицію» і в нас були проблеми з голосами», – сказала народна депутатка.

Василевська-Смагалюк також розповіла про те, що поступки, на які доводиться йти задовольняючи вимоги певних депутатських мінігруп, ставлять під загрозу вступ України в Європейське співтовариство.

«Коли є спільний зовнішній ворог, Рада єдина, як ніколи. Це стосується і законопроєктів, що прямо зачіпають інтереси самих депутатів. Наприклад, обмеження статусу публічної особи. Зараз депутати – назавжди публічні особи, і до них застосовується посилений фінансовий моніторинг на час каденції і 12 місяців після її завершення. А далі застосовується ризик-орієнтований підхід. Але депутату ОПЗЖ Григорію Мамці стало тяжко-важко від того, що потрібно постійно надавати підтвердження походження коштів, його підтримали такі ж страждальці з усіх абсолютно фракцій. І вони більшістю голосів скасували цю вимогу, чим поставили під загрозу вступ України в Європейське співтовариство. Проте задовольнили свої «шкурняки», – розповіла Ольга Василевська-Смаглюк.

Як повідомлялося, народні депутати від забороненої проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» почали плідно співпрацювати з монобільшістю.