Головна Країна Політика
search button user button menu button

Задовольняють шкурні інтереси. Представниця «Слуги народу» розказала, чим займаються депутати під час війни

glavcom.ua
Задовольняють шкурні інтереси. Представниця «Слуги народу» розказала, чим займаються депутати під час війни
У монобільшості «Слуг народу» вже не вистачає голосів
фото з відкритих джерел

«Коли є спільний зовнішній ворог, Рада єдина, як ніколи. Це стосується і законопроєктів, що прямо зачіпають інтереси самих депутатів»

Сьогодні монобільшість «Слуг народу» не контролює повністю законодавчий процес у Верховній Раді – не вистачає голосів. Тому більшість законопроєктів приймається за підтримки інших фракцій та груп, які за потрібні голосування просувають свої інтереси. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла народний депутат України від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

«До прикладу, у нас є законопроєкт про боротьбу з відмиванням коштів, де ми відносимо олігархів до високоризикових клієнтів. Це означає, що банки просто можуть таким клієнтам відмовляти. Але фракція «Європейська солідарність» дуже запереживала за олігархів і вимагала розгляду всіх 300 правок до цього проєкту. І керівництво нашої фракції витрачає час, аби домовитися з керівництвом «ЄС», аби вони цього не робили. Результат – олігархам поліпшений фінмоніторинг, тільки заради того, щоб в залі не застрягти в розгляді одного законопроєкту на кілька годин», – розповіла нардепка.

Також Василевська-Смагалюк розповіла про те, як у партійному чаті «Слуг народу» лобіювалося призначення нардепа Миколи Тищенка на посаду очільника Тимчасової слідчої комісії.

«В партійному чаті нас переконували голосувати за створення Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування можливих фактів неефективної діяльності Держагентства лісових ресурсів, яку очолив Микола Тищенко. Я була категорично проти, уявляючи, де – Тищенко, а де – ліси. Але Арахамія особисто просив всіх за цю ТСК голосувати – можливо, через те, що Тищенко контролює кількох депутатів, які будуть голосувати, як треба. Бо він колись вже пішов «в опозицію» і в нас були проблеми з голосами», – сказала народна депутатка.  

Василевська-Смагалюк також розповіла про те, що поступки, на які доводиться йти задовольняючи вимоги певних депутатських мінігруп, ставлять під загрозу вступ України в Європейське співтовариство.

«Коли є спільний зовнішній ворог, Рада єдина, як ніколи. Це стосується і законопроєктів, що прямо зачіпають інтереси самих депутатів. Наприклад, обмеження статусу публічної особи. Зараз депутати – назавжди публічні особи, і до них застосовується посилений фінансовий моніторинг на час каденції і 12 місяців після її завершення. А далі застосовується ризик-орієнтований підхід. Але депутату ОПЗЖ Григорію Мамці стало тяжко-важко від того, що потрібно постійно надавати підтвердження походження коштів, його підтримали такі ж страждальці з усіх абсолютно фракцій. І вони більшістю голосів скасували цю вимогу, чим поставили під загрозу вступ України в Європейське співтовариство. Проте задовольнили свої «шкурняки», – розповіла Ольга Василевська-Смаглюк.

Як повідомлялося, народні депутати від забороненої проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» почали плідно співпрацювати з монобільшістю.

Читайте також: Соратниця Зеленського натякнула на створення нової партії під президента

 

Теги: Верховна Рада партія Слуга народу Ольга Василевська-Смаглюк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Задовольняють шкурні інтереси. Представниця «Слуги народу» розказала, чим займаються депутати під час війни
Задовольняють шкурні інтереси. Представниця «Слуги народу» розказала, чим займаються депутати під час війни
Рада може визнати незалежність Татарстану: рашисти заздалегідь істерять (фотофакти) 
Рада може визнати незалежність Татарстану: рашисти заздалегідь істерять (фотофакти) 
Вихід із Херсона: британська розвідка назвала уразливі місця росіян
Вихід із Херсона: британська розвідка назвала уразливі місця росіян
Українці у Конгресі США. Хто з американських політиків має українське коріння
Українці у Конгресі США. Хто з американських політиків має українське коріння
«Все для фронту». Нардепка Василевська-Смаглюк розповіла, навіщо їй недешевий «Ягуар»
«Все для фронту». Нардепка Василевська-Смаглюк розповіла, навіщо їй недешевий «Ягуар»
Зеленський зідзвонився з прем'єр-міністром Нідерландів: про що говорили
Зеленський зідзвонився з прем'єр-міністром Нідерландів: про що говорили

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
«З урахуванням реалій, що складаються». РФ виступила з заявою про переговори
31K
«Кухар Путіна» несподівано похвалив командування військ РФ за вихід із Херсона
29K
У Білорусі в небо піднялися винищувачі 
28K
Які зарплати отримують керівники «Ощадбанку»: оприлюднено суми
23K
Банкова пояснила мету візиту Патрушева до Ірану
13K
Приховував нерухомість у Москві: «Схеми» розкрили нові секрети Богуслаєва

Новини

ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
Сьогодні, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
Вчора, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
8 листопада, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
7 листопада, 14:43

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту