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Соратниця Зеленського натякнула на створення нової партії під президента 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Соратниця Зеленського натякнула на створення нової партії під президента 
Парламентарка сподівається йти на вибори, однак в якій партії? 
фото: Facebook Ольги Василевської-Смаглюк

«Ніхто не може сказати, чи доживе партія «Слуга народу» до наступних виборів» 

Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк у розмові з «Главкомом» натякнула, що до наступних виборів у парламент можливе створення нової політичної сили з прив’язкою до президента. Мовляв, ніхто не може сказати, чи доживе до того часу партія «Слуга народу».

«Доведеться підтягувати потужних кандидатів, а згідно з довоєнними рейтингами я вибори на своєму окрузі виграю. Враховуючи, що у мене є команда з декількох десятків людей, перевірених війною, впевнена, у мене буде з ким і куди йти. Але розглядаю я себе як людину, яка прийшла з президентом Зеленським і хоче йти з ним далі, якщо він, звісно, вирішить балотуватись на другий термін», – каже Василевська-Смаглюк.

Наразі, за словами нардепки, просто під носом у президента, який зайнятий війною, відбувається «зрада і ганьба». Дійшло до того, що обласна організація «слуг» на Київщині фактично працює на головного конкурента Василевської на минулих парламентських виборах – екс-«регіонала» Ярослава Москаленка. А він тепер очолює в облраді фракцію «За майбутнє». 

Відтак у партії «Слуга народу» все далеко не безхмарно. Зокрема, про це свідчить і те, що нещодавно мажоритарна депутатка Юлія Яцик, обрана по 79 округу Запорізької області, покинула партію президента. Яцик заявила: війна не згуртувала провладну фракцію з Офісом президента, а навпаки – посилила конфронтацію між ними.

Читайте також: Ольга Василевська-Смаглюк: «Слуга народу» може не дожити до наступних виборів
Теги: вибори зрада парламент партії Володимир Зеленський

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