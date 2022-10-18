Подався в ліс. Тищенко знайшов собі нове заняття у парламенті

В українському парламенті з’явилася нова тимчасова слідча комісія

У Верховній Раді створено тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань розслідування можливих фактів неефективної діяльності Державного агентства лісових ресурсів України. Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Нову парламентську слідчу комісію очолить народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко. Свої голоси за творення ТСК віддали 158 народних обранців.

«Після всіх обстрілів та викликів, з усіх нагальних питань Рада сьогодні в тому числі проголосувала (8100) створення ТСК щодо розслідування діяльності Державного агентства лісових ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України та Державної екологічної інспекції України. Ініціатор та голова Микола Тищенко», – написав Железняк.

Нагадаємо, нещодавно народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко потрапив у черговий конфуз. Обранець сьогодні, 17 жовтня, привітав українців із днем батька. Однак українці відзначають це свято не сьогодні. 17 жовтня святкують росіяни.

До того народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко насмішив соцмережі, тим що «звільнив» від окупантів Ліван замість Лиману.

Раніше нардепа Миколу Тищенка висміяли у мережі за фото у Facebook. Народний обранець під час робочої поїздки на Одещину вирішив здати кров. Користувачів розважив той факт, що рука нардепа була перебинтована так, наче він отримав серйозну травму, а не просто здав кров. Вони взялися жартувати із доволі помітної пов’язки на кінцівці Тищенка.