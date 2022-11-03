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Нардепами від забороненої ОПЗЖ керують «слуги» – Синютка

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Нардепами від забороненої ОПЗЖ керують «слуги» – Синютка
Забрати українське громадянство та депутатські значки варто було б в нардепів-зрадників
фото з відкритих джерел

«Керівництво фракції «Слуга народу» бігає і домовляється, аби вони проголосували за потрібні законопроєкти» 

Проросійська партія «Опозиційна платформа – За життя» нещодавно опинилася під забороною в Україні, а її депутатські рештки, які досі сидять у Раді, почали плідно співпрацювати з монобільшістю. Про це у коментарі «Главкому» розповів нардеп від «Європейської солідарності» Олег Синютка, член парламентського Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи.  

«Виникає питання: чому інших обранців від ОПЗЖ, які займали промосковську позицію і досі перебувають у сесійній залі, не позбавляють громадянства України і статусу народного депутата? У мене є відповідь – вони голосують в унісон з владою. Якби суспільству були доступні відеотрансляції пленарних засідань Верховної Ради, тоді б усі побачили, як керівництво фракції «Слуга народу» бігає у те місце, де засідають колишні вихідці з ОПЗЖ і домовляється, аби вони проголосували за потрібні законопроєкти. Таке собі ручне управління», – пояснив обранець.  

Окремо в політика викликає подив те, що президентський указ про припинення громадянства щодо двох нардепів, надійшов до Ради лише через три місяці після його ухвалення. Хоча, цікава деталь, будівля регламентного комітету розташована через дорогу від Офісу президента, тобто у трьох хвилинах ходьби. За словами Синютки, забрати українське громадянство та депутатські значки варто було б в інших нардепів, зокрема, Віктора Медведчука, Андрія Деркача і Олексія Ковальова (за попередньою інформацією, його було ліквідовано у серпні 2022 року на Херсонщині, де він служив окупаційній владі).

«Впевнений, що у цих осіб «заслуг» перед Московією більше, ніж у колаборантів Васильковського та Рабіновича. Звідси напрошується логічне питання, а чому в української влади щодо проросійських шпигунів і колаборантів подвійні-потрійні стандарти стосовно позбавлення громадянства України?», – ставить риторичне питання нардеп. 

Нагадаємо, Верховна Рада на сьогоднішньому пленарному засіданні ухвалила постанови щодо припинення депутатських повноважень Ігоря Васильковського («Слуга народу») та Вадима Рабіновича (ОПЗЖ).

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Теги: громадянство партії політика Верховна Рада

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