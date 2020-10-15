Активісти викрили казкові статки нардепа Палиці та його родини



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У Верховній Раді Палиця атакує реформи, необхідні для співпраці України із Заходом

Народний депутат від групи «За майбутнє» Ігор Палиця разом з дружиною та 24-річним сином контролюють бізнес в Австрії, Франції та Швейцарії, а також володіють розкішною резиденцією поблизу Женеви.

Про це йдеться в розслідуванні аналітиків «Центру протидії корупції».

Ігор Палиця стверджує, що він розлучений зі своєю дружиною від 2002 року, однак є серйозні підстави вважати, що розлучення є фіктивним і було зроблене для уникнення декларування всіх активів Оксани Палиці. Згідно із розслідуванням, у передмісті Женеви (Шен-Бужері) вона володіє апартаментами на віллі з підземним паркінгом, будинком доглядача, басейном та будинком біля басейну, тенісним кортом, ландшафтним дизайном.

За цією ж адресою зареєстрована швейцарська компанія Захара Палиці – Incotech Sarl. Статутні документи свідчать про те, що компанія займається розробкою програмного забезпечення, зокрема, комп'ютерних програм та мобільних додатків, а також різноманітними консультаціями в галузі ІТ. Захар Палиця – 24-річний син Ігоря Палиці, який навчався у EU Business School у Швейцарії.

Згідно з французьким реєстром, Оксана Палиця зареєстрована за адресою Quai Wilson, 45, CH-1201, Женева, Швейцарія – це розкішний житловий будинок на березі озера в центрі Женеви. Принагідно нагадаємо, що по сусідству на березі Женевського озера на вулиці Quai Wilson, 39, CH-1201 розташовані апартаменти Анжеліки Коломойської, доньки олігарха Ігоря Коломойського.

Також Оксана Палиця є власницею компанії White Rock у Франції, головний офіс якої розташований у середньовічному замку Буффавенс, неподалік від Женеви. За даними французького реєстру компаній, White Rock займається нерухомістю, зокрема, будівництвом, придбанням будівель, а також їхнім комерційним використанням, орендою та управлінням.

Ігор Палиця контролює бізнес ще в одній країні ЄС. Відповідно до розслідування Deutsche Welle, він брав активну участь у купівлі низки готелів та ресторанів у Земмерінгу, гірськолижному містечку в Альпах, хоча у публічних інтерв'ю нардеп заперечує свою участь у цій інвестиційній угоді. Від травня 2012 року до липня 2015-го Ігор Палиця був співвласником австрійської IBS Umwelt- und Verkehrstechnik Gesellschaft mbH, яка 2012-го року придбала Grand Hotel Panhans у Земмерінгу. 2013 року готель був проданий Panhans Holding Group, яка належить швейцарській інвестиційній фірмі Renсo Invest AG. Примітно, що 2020 року Renсo Invest став материнською компанією українського ТОВ «РЕНКО ІНВЕСТ ПРИКАРПАТТЯ», яке займається виробництвом електроенергії.

Керівником Panhans Holding Group є Віктор Бабущак, який раніше працював в «Укрнафті» і відомий як довірена особа Ігоря Палиці. Той самий Віктор Бабущак зараз є директором ТОВ «Ренко Інвест Прикарпаття».

Deutsche Welle повідомляє, що за придбанням нерухомості в Земмерінгу стояв олігарх Ігор Коломойський.

Водночас в українському парламенті представник партії «За майбутнє» Ігор Палиця атакує ключові реформи, необхідні для співпраці України із Заходом. Це, зокрема, запровадження міжнародних стандартів корпоративного управління державними підприємствами, забезпечення незалежності антикорупційних органів та Національного банку України – все це є важливими стовпами співробітництва між Україною та ЄС і МВФ.

Народний депутат Ігор Палиця публічно жорстко критикує у своїх маніпулятивних заявах західних партнерів, називаючи їх такими, що «колонізували» Україну за рахунок продажних чиновників, які тримають гроші на Заході». Як доводить розслідування, Палиця через дружину та сина сам має розкішні статки на Заході, а представники «колонізаторів» виступають з майстер-класами в бізнес-школі в Швейцарії, де здобув освіту його син.

Детальніше про статки Ігоря Палиці та його родини читайте у розслідуванні щодо нардепа, здійснене в рамках проєкту «Центру протидії корупції» – ЗробимоЇхВізиРазом.