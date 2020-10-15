Росія обурилась через «поведінку Нідерландів» і вийшла з консультаційної групи щодо MH17



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Причиною демаршу у РФ назвали «поведінку Нідерландів» щодо росіян в цій справі

Російська Федерація вийшла з консультаційної групи щодо розслідування збиття малазійського літака Boeing MH17 у небі над окупованим росіянами Донбасом. Причиною названо «поведінка Нідерландів» щодо росіян в цій справі.

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Росії.

Зокрема, мова йде про міждержавну скаргу проти Росії, яку Нідерланди в липні подали до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

«Розцінюємо цей крок як черговий удар по російсько-нідерландським відносинам і демонстрацію Гаагою твердого наміру всупереч здоровому глузду продовжити хибний шлях одностороннього покладання відповідальності за те, що трапилося в небі над Донбасом на Росію», - підкреслили в російському зовнішньополітичному відомстві.

Там відзначили, що Росія, погоджуючись на проведення подібних тристоронніх консультацій в 2018 році, «сподівалася, що вони будуть сприяти встановленню справжніх причин авіакатастрофи з урахуванням всіх фактів». Однак, вважають в МЗС РФ, і Нідерланди, і Австралія були налаштовані виключно на те, щоб домогтися від Росії визнання провини і отримання компенсацій для родичів загиблих.

Нагадаємо, що судове засідання у справі МН17 продовжиться на початку листопада.

Нагадаємо, 17 липня – шості роковини катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines в небі над Донбасом, в якій загинули 298 людей.

Міністерство закордонних справ України закликало Росію визнати відповідальність за збиття літака рейсу МН17.

Уряд Нідерландів подав в Європейський суд з прав людини позов проти Російської Федерації через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.