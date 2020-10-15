ЄС ввів санкції проти Росії через отруєння опозиціонера Навального



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Посли країн Європейського союзу погодили введення санкцій проти Росії

У санкційний список потрапили шість людей

Європейський Союз запровадив санкції проти Російської Федерації через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Директор ФСБ Олександр Бортніков, перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко і ще чотири високопоставлених російських чиновника включені в «чорний список» Євросоюзу.

У санкційний список також включений Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технологій.

«Сьогодні Рада ввела обмежувальні заходи проти шести осіб і однієї компанії, причетних до замаху на Олексія Навального», – йдеться в заяві.

Введені ЄС обмеження передбачають заборону на в'їзд на територію Євросоюзу і заморожування будь-яких фінансових активів в європейських банках.

Нагадаємо, що ЄС погодив санкції за отруєння Навального.

Данія підтримає нові санкції ЄС проти Росії через отруєння Навального.

Також російський опозиціонер Олексій Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».

У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».