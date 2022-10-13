Американський генерал: ЗРК Patriot мають були направлені в Україну, а не Саудівську Аравію

«США практично не мають власних систем ППО у Європі»

Після масованих обстрілів міст України рашистами ще частіше почало лунати питання, коли Україна отримає від США сучасні системи протиповітряної оборони, щоб захиститися від ракетних нападів. Однак США практично не мають власних систем протиповітряної оборони у Європі. Про це розповів генерал у відставці Бен Ходжес, екскомандувач сухопутними військами США в Європі (2014-2017) у розмові з «Главкомом».

Є лише один батальйон зенітно-ракетних комплексів Patriot (ЗРК), який розміщений у Польщі для захисту військового обладнання та озброєнь, які направляються в Україну. А також ще один комплекс є в Словаччині, завдяки чому ця країна могла надати Україні комплекси С-300. В Європі немає іншої системи протиповітряної оборони, яку можна було б віддати.

«Я сподіваюсь, і я хотів би, щоб ЗРК Patriot були направлені в Україну замість Саудівської Аравії», – сказав Ходжес.

Нещодавно у соцмережах з’явилась інформація про те, щоб США не варто поставляти озброєння Саудівській Аравії за те, що ця країна погодилась на скорочення видобутку нафти. Сенатор Менендес зробив такий коментар 10 жовтня і зазначив, що очолюваний ним комітет сенату у закордонних справах не дасть дозволу на продаж озброєнь Саудівській Аравії, поки ця країна не перегляне своє рішення щодо скорочення країнами ОПЕК видобутку нафти.

Як відомо, весно цього року адміністрація президента Джо Байдена передала Саудівській Аравії ракети до зенітно-ракетних комплексів Patriot, виконавши термінове прохання влади про поповнення запасів. Все це відбувається на тлі напруженості у відносинах між двома країнами.

Постачання спрямовані на те, щоб забезпечити Саудівську Аравію необхідними оборонними боєприпасами для відбиття безпілотників і ракетних атак повстанців-хуситів, яких підтримує Іран у сусідньому Ємені.

Саудівська Аравія зверталася до влади США з кінця 2021 року із заявами, що їхні запаси ракет перебувають на небезпечно низькому рівні. Американські офіційні особи заявляли, що причина затримки – високий рівень попиту на Patriot інших союзників. Для постачання Саудівської Аравії американцям довелося перекидати ЗРК з інших місць на Близькому Сході.

Тоді Сполучені Штати активно шукали альтернативу російській нафті. Для цього велися переговори, зокрема, з Саудівською Аравією про підвищення рівня видобутку нафти.

Для Саудівської Аравії постачання ЗРК є вкрай важливими. Цей комплекс є основним у системі протиповітряної оборони країни.

До слова, напередодні, 12 жовтня, стало відомо, що США планують надати Україні системи протиповітряної оборони настільки швидко, наскільки це фізично можливо. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Нагадаємо, 10 жовтня на тлі масованих ворожих ударів президент США Джо Байден пообіцяв передати Україні передові системи ППО.