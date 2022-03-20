Росію треба дотиснути і повалити режим Путіна – генерал Ходжес

Український суверенітет повинен бути захищеним

Війна повинна закінчитися перемовинами, однак їх потрібно вести з позиції сили, аби дотиснути Росію. Український суверенітет повинен бути захищеним. Про це в інтерв'ю на «24 каналі» сказав генерал, екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес.

Журналістка запитала в генерала, чи зараз саме час дотискати і намагатись завдати поразки режиму.

«Російському? Кремлю? Звичайно», – відповів він.

За словами Ходжеса, після Будапештського меморандуму український суверенітет, український народ та майбутнє не захистили.

«Я не вірю Росії. Думаю, що це рішення українського народу. Ви знаєте історію, ви знаєте свого ворога краще, ніж будь-хто», – зауважив екскомандувач США.

Також Ходжес заявив, що Путін недооцінив реакцію України на вторгнення. Російські війська виснажаться в наступні 7-8 днів.

На думку Бена Ходжеса, приблизно тиждень відділяє нас від моменту, коли відповідне становище повністю зупинить росіян. Проте вони все ще будуть здатні обстрілювати міста ракетами.

«Але їхня здатність взяти Київ чи інше велике місто – наприклад, Одесу – думаю, через сім днів вони будуть нездатні на це. І тоді баланс сил зміниться повністю, а переваги України, як от логістична підтримка, покращаться», – заявив генерал.

Нагадаємо, раніше генерал США оцінив шанси росіян оточити Київ.

Також британський прем'єр Борис Джонсон категорично проти покращення відносин з Росією після війни.

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