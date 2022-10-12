Генерал Бен Ходжес: Росіяни повинні розуміти, що США мають для них «сюрприз»

«Було б не розумно зараз розказувати, як США відповідатимуть Путіну на ядерний удар»

Генерал у відставці Бен Ходжес був командувачем сухопутними військами США в Європі (2014-2017), він також допомогав тренувати українських вояків. Останнім часом Ходжес чи не єдиний представник американських військових, який постійно коментує події в Україні. Ходжес зокрема вважає, що операція української армії зі звільнення Харківської області від російської окупації та наступ на південь і поступове звільнення населених пунктів у Херсонській та Запорізьких областях поклала край «міфології неминучої перемоги Росії».

Оскільки напередодні інтерв’ю з «Главкомам» відбулась масована атака ледь не сотнею російських ракет по всій Україні та по багатьох цивільних об’єктах у Києві, розмову з американським генералом довелось розпочати саме з цієї теми.

Ми бачили заяву президента США Джо Байдена із рішучим засудженням ракетних ударів Росії по Україні 10 жовтня і що «ці атаки лише посилять нашу відданість у підтримці України наскільки це буде потрібно». На вашу думку, якою мала би бути реакція Білого дому на цю жахливу атаку звірства та військові злочини, скоєні Росією в Україні?

Важливо, що президент США засудив ці ракетні атаки, як майже всі світові лідери. Але зараз уже багато військового обладнання та озброєнь перебувають на шляху до України. Очевидно, що серед цих поставок є додаткові системи протиповітряної оборони. Я сподіваюсь, що Німеччина прискорить поставку зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) Iris-T. Я знаю, що інші країни, а також США, шукають шляхи пришвидшення поставок систем протиповітряної оборони.

Байден засудив нові ракетні удари російських окупантів

Після атака на Київ президент Байден пообіцяв і надалі надавати Україні необхідну підтримку для захисту, включаючи передові системи протиповітряної оборони.

Проте один з американських дипломатів у приватній розмові з «Главкомом» назвав згадану вище заяву президента Байдена дуже слабкою. Чи не мала б, на ваш погляд, реакція Білого дому бути різкішою, щоби Путін реально відчув загрозу?

Я думаю, що США повинні дати чітко зрозуміти, що кожен офіцер і урядовець, який був причетним до цих атак, кожен у їхньому підпорядкуванні, всі вони будуть притягнені до відповідальності. Адже вони винні у скоєнні воєнних злочинів. Нам потрібно опублікувати їхні імена, щоб всі знали, хто був відповідальним за ці атаки.

Кожен, хто був причетним до ракетних атак на Україну, має бути притягнений до відповідальності

А що ви скажете про погрози Путіна застосувати ядерну зброю проти України? Було багато коментарів спровокувала публікація у The Financial Times під назвою «Джо Байден застерігає: Володимир Путін не жартує про ядерну загрозу». Президент США заявляє, що ризик Армагеддона є найвищим за останні десятиліття, коли Росія зазнає невдач в Україні. Зокрема британський експерт Джеймс Шерр написав у своєму коментарі, що «це пряма протилежність меседжу, який він – президент США – повинен був донести. Треба було говорити «ми не жартуємо». Що ви скажете на це, пане генерале?

Минулого тижня мій президент уже сказав, що це буде жахлива помилка, якщо Росія застосує ядерну зброю, або вона заплатить високу ціну. Інші світові лідери теж повторили це. Тому заява Байдена була дуже чіткою, І і Путін не може бути не збентеженим щодо серйозності США з цього приводу.

Зенітно-ракетна система Iris-T фото з відкритих джерел

«У президента США є великий список руйнівних варіантів для російських збройних сил»

Але ж ніхто не знає, якою може бути чи буде відповідь США у випадку застосування Росією ядерної зброї проти України.

А ніхто й не повинен цього знати. У цьому якраз і полягає суть. У президента США є великий список варіантів, застосування яких будуть руйнівними для російських збройних сил. І було б не розумно показувати список цих опцій, бо тоді ви втрачаєте гнучкість. Натомість росіяни просто повинні зрозуміти, що для них буде сюрпризом те, що збираються зробити США у такому випадку.

І тому зовсім не доречно розголошувати цей список. І ви не маєте права знати, якими можуть бути ці відповіді.

А ви певні, що Путін не застосує ядерну зброю?

Я цього не говорю. Я не певен, я лише скажу, що це малоймовірно.

Зенітно-ракетний комплекс Patriot фото ВПС США

«США практично не мають власних систем ППО у Європі»

Пане Ходжес, коли, на вашу думку, Україна отримає від США сучасні системи протиповітряної оборони, щоб захиститися від ракетних нападів? Як ви, мабуть, знаєте, відсоток збитих російських ракет становить дещо більше 50%, що замало аби захистити критичну інфраструктуру України.

Я думаю, ви не розумієте того, що США практично не мають власних систем ППО у всій Європі. Тут є лише один батальйон ЗРК Patriot, який розміщений у Польщі для захисту військового обладнання та озброєнь, які направляються в Україну. А також ще один комплекс є в Словаччині, завдяки чому ця країна могла надати вам комплекси С-300.

І тут, в Європі, немає іншої системи протиповітряної оборони, яку можна було б віддати. Я сподіваюсь, і я хотів би, щоб ЗРК Patriot були направлені в Україну замість Саудівської Аравії.

Я не можу вам дати кращої відповіді на це питання.

У соцмережах з’явилась інформація про те, щоб США не варто поставляти озброєння Саудівській Аравії за те, що ця країна погодилась на скорочення видобутку нафти.

Справді сенатор Менендес зробив такий коментар учора (інтерв’ю записувалось 11 жовтня – «Главком»). Він зокрема зазначив, що очолюваний ним комітет сенату у закордонних справах не дасть дозволу на продаж озброєнь Саудівській Аравії, поки ця країна не перегляне своє рішення щодо скорочення країнами ОПЕК видобутку нафти. Так, певні речі робляться у цьому плані.

ЗРК Patriot мають були направлені в Україну, а не Саудівську Аравію

А якою є перспектива отримання Україною літаків F-16 та «літаючих танків», штурмовиків A-10?

На жаль, я не знаю відповіді на це запитання.

«Перемога України полягатиме у повному відновленні суверенітету над власною територією…»

На завершення, пане генерале, традиційне питання до всіх західних союзників України. Скажіть, якою має бути перемога України?

Я завжди говорив і повторюю: Україна відкине російські війська назад до позиції, яку вони займали до 23 лютого, до кінця року. І більше того, вона звільнять Крим до наступного літа. А загалом перемога України полягатиме у повному відновленні суверенітету над власною територією і повернення одного мільйона українців, яких було викрадено та депортовано до Росії.

Микола Сірук, «Главком»