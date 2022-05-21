Генерал США Ходжес спрогнозував кульмінацію війни Росії проти України

Росія перейшла до війни на виснаження, але за кілька місяців вона уже не зможе протистояти Збройним силам України

Екскомандувач Сухопутними силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес переконаний, що наприкінці літа сили російської армії ослабнуть. Про це заявив Ходжес в інтерв'ю Голосу Америки.

Саме в цей період Україна зможе здійснити повноцінний контрнаступ. Він вважає, що таким чином армія ЗСУ може витіснити ворога, принаймні, у позицій 23 лютого.

«Попереду ще багато викликів, але нічого з цього не можна назвати перемогою для росії, зважаючи на які цілі ставив Кремль перед собою. Відверто кажучи, я думаю, що росія не може продовжувати робити те, що вони роблять нескінченно. Думаю, кульмінація настане десь наприкінці літа, коли в них закінчаться люди, амуніція та воля до боротьби», – розповів Ходжес.

Нагадаємо, що в Україні хочуть продовжити воєнний стан одразу на три місяці, бо перехід у контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона.

Крім цього, мобілізація в Україні була оголошена на три місяці й триватиме до 24 травня. Нині показники мобілізації виконані на 100%, розповів військовий експерт, колишній речник АТО Владислав Селезньов.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов заявив сьогодні, 20 травня, що для ефективного контрнаступу ЗСУ потрібні ракетні комплекси середньої та великої дальності, великокаліберна артилерія та ударна авіація.