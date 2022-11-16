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Аналітик пояснив, як дії Росії можуть розв'язати руки Китаю щодо Тайваню

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Аналітик пояснив, як дії Росії можуть розв'язати руки Китаю щодо Тайваню
Китай може напасти на Тайвань
фото з відкритих джерел

Бурковський: «Своєю ракетною атакою по Україні Росія намагається посунути рамки дозволеного для ядерної держави»

Китай був проінформований щодо ракетного удару Росії по території України 15 листопада. Таку думку висловив виконавчий директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Потрібно розуміти одну цікаву річ, повʼязану з вчорашньою ракетною атакою по Україні. Я не вірю, що Китай не знав про масований ракетний удар по території України. Так само як і про повномасштабне вторгнення. І, на жаль, зараз все так виглядає, що Росія зробила певну послугу для Китаю. Зокрема, своєю ракетною атакою по Україні Росія намагається посунути рамки дозволеного для ядерної держави», – пояснив Бурковський.

Аналітик переконаний, що дії Росії можуть розв'язати руки Китаю щодо війни проти Тайваню.

«Якщо Росію не буде покарано за ці ракетні удари по території України, то це означатиме, що Китай з неядерними сусідами може собі дозволяти подібні речі. Тобто діяти агресивно та нищити критичну інфраструктуру своїх сусідів. Звісно в першу чергу це стосується Тайваню», – додав він.

Нагадаємо, командувач військово-морськими операціями США адмірал Майкл Гілдей припускає, що Китай може вторгнутися на Тайвань цього або наступного року.

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Теги: Китай Тайвань росія обстріл

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