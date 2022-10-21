Американський адмірал спрогнозував терміни нападу Китаю на Тайвань

Дискусії ж щодо можливої дати нападу Китаю на Тайвань посилилися торік

Командувач військово-морськими операціями США адмірал Майкл Гілдей припускає, що Китай може вторгнутися на Тайвань цього або наступного року. Він зазначив, що Сполучені Штати повинні бути готовими реагувати на вторгнення, цитує адмірала France24.

Коментарі Гілдея пролунали після того, як глава національної безпеки Тайваню Чень Мінтон попередив, що будь-яка спроба вторгнення на острів зазнає невдачі і перетворить Китай на міжнародного ізгоя.

Дискусії ж щодо можливої дати нападу посилилися торік, коли тодішній голова Індійсько-Тихоокеанського командування, адмірал Філіп Девідсон заявив Конгресу, що китайські військові можуть «вжити заходів» проти Тайваню до 2027 року.

«Уся справа в тому, як поводяться китайці і що вони роблять. Те, що ми бачили за останні 20 років, це те, що вони виконали кожну обіцянку, яку вони давали раніше, – наголошує Гілдей. – Тому, коли ми говоримо про можливу експансію Китаю на Тайвань у 2027 році, я думаю, що це може статися й у 2022-му чи, можливо, 2023 році. Ми не можемо не враховувати цього».

Кілька днів тому державний секретар США Ентоні Блінкен також наголошував на рішучості Китаю «досягти возз'єднання (з Тайванем – ред.) в набагато швидший термін». Блінкен також заявив, що будь-яка війна через Тайвань вплине на світову торгівлю.

Комуністична партія Китаю ніколи не контролювала Тайвань, але вважає острів своїм. Під час відкриття XX з'їзду КПК китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що Китай ніколи не відмовиться від права на застосування сили, але буде прагнути до мирного врегулювання. Він застеріг США від підтримки Тайваню та звинуватив «зовнішні сили» у загостренні напруженості.

Сполучені Штати не піддаються на погрози Китаю, президент Джо Байден щонайменше чотири рази попереджав, що США втрутяться, щоб захистити Тайвань від неспровокованого нападу. У серпні Тайбей відвідала спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.

Незабаром Конгресс проголосує за закон, який фінансуватиме розподіл зброї для Тайбею, який передбачає $10 млрд протягом п’яти років, що стане першим випадком фінансування США продажу зброї Тайваню. Раніше Тайбей оплачував американську зброю, продаж якої був схвалений Вашингтоном.