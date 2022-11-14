Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна: як США та Китай бачать закінчення війни в Україні
США хочуть поразки РФ, а Китай – нічиєї – аналітик
Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак вважає, що фактор Ірану буде обговорюватися між Байденом та Сі Цзіньпіном у контексті умов закінчення війни в Україні. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».
«У США та Китаю різні погляди, як закінчувати війну в Україні. Для США очевидно, що Росія має програти війну. Китай хоче, щоб війна закінчилася внічию для Росії», – зазначив Їжак.
За словами аналітика, Байден та Сі Цзіньпін будуть обговорювати те, як не допустити початку нової війни протягом століття.
«Запаси зброї на цю війну вже використані й далі світ стає перед питанням: як розподіляти ресурси – на нове економічне зростання, чи на підготовку до нової війни», – пояснив Їжак.
Нагадаємо, сьогодні,14 листопада, президент США Джо Байден зустрівся з президентом Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпіном на Балі, Індонезія. Обидва лідери відверто поговорили про свої відповідні пріоритети та наміри з низки питань та заявили, що у ядерна зброя ніколи не повинна використовуватися, в тому числі в Україні.
Раніше ЗМІ анонсували, що зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна відбудеться 14 листопада. Це перша особиста зустріч між лідерами двох найбільших економік світу після того, як Байден став президентом США у січні 2021 року, і відбудеться через кілька тижнів після того, як Сі Цзіньпін отримав третій п’ятирічний термін на посаді лідера Комуністичної партії Китаю.
Нагадаємо, раніше глава Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін «готовий працювати» з Вашингтоном, щоб «знайти способи порозумітися на благо обох сторін». Президент США Джо Байден своєю чергою запевнив, що Сполучені Штати не прагнуть конфлікту з Китаєм.
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