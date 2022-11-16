Китай відреагував на ракетний удар по Польщі

Представниця МЗС Китаю після ракетного удару по території Польщі закликала до стриманості

Пекін закликає уникнути ескалації ситуації

Китай закликав до «спокою» після ракетного удару по польському селу поблизу кордону з Україною. Про це заявила речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін на брифінгу для ЗМІ в середу, 16 листопада.

«У поточній ситуації всі відповідні сторони повинні зберігати спокій і проявляти стриманість, щоб уникнути ескалації ситуації», – сказала вона журналістам.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Тоді ж у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони та вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість застосування статті 4 Договору про НАТО.

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Президент Польщі Анджей Дуда у зверненні в ніч проти середи заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона російського виробництва. Польща запросила міжнародних експертів для розслідування вибухів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден назвав «малоймовірним» те, що ракета, яка призвела до вибухів та загибелі людей у Польщі, була випущена з Росії.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зауважив, що чиєю б не була ракета, що призвела до загибелі двох людей у Польщі, причиною інциденту є масовані ракетні удари Росії по Україні.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон на полях саміту G20 зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Під час розмови французький лідер просив переконувати президента Росії Володимира Путіна подумати про реальні переговори з Україною для завершення війни.

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