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    Економіка

    Стало відомо, скільки Китай та Індія заплатили РФ за нафту під час війни

    На думку експертів, така фінансова активність фактично нівелює зусилля США та Європи - Стало відомо, скільки Китай та Індія заплатили РФ за нафту під час війни
    На думку експертів, така фінансова активність фактично нівелює зусилля США та Європи
    фото з відкритих джерел

    Імпорт російських енергоносіїв до Китаю та Індії суттєво зріс за останні місяці

    За три місяці Росія заробила $24 млрд від продажу енергії Китаю та Індії. Фактично це нівелює зусилля США та Європи у прагненні покарати президента Володимира Путіна за вторгнення російських військ в Україну. Про це повідомило агентство Bloomberg.

    Китай витратив $18,9 млрд на російські нафту, газ і вугілля за три місяці весни, що майже вдвічі перевищує суму роком раніше, свідчать останні митні дані. Індія витратила $5,1 млрд за той самий період, що більш ніж у п’ять разів перевищує суму минулого року.

    Тож Росія отримала додаткові $13 млрд доходу з обох країн, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2021 року.

    Нагадаємо, Китай став найбільшим імпортером російської нафти.

    До слова, Росія засекретила інформацію про свої енергоресурси.

    Раніше розслідувачі з’ясували, як російська нафта в обхід санкцій потрапляє до Європи. Тим часом танкери з російською нафтою в Атлантиці масово вимикають трекери.

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    Теги: росія окупанти США газ вугілля війна Китай імпорт Індія Україна окупація #stoprussia
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    Стало відомо, скільки Китай та Індія заплатили РФ за нафту під час війни