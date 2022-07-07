Стало відомо, скільки Китай та Індія заплатили РФ за нафту під час війни

На думку експертів, така фінансова активність фактично нівелює зусилля США та Європи

Імпорт російських енергоносіїв до Китаю та Індії суттєво зріс за останні місяці

За три місяці Росія заробила $24 млрд від продажу енергії Китаю та Індії. Фактично це нівелює зусилля США та Європи у прагненні покарати президента Володимира Путіна за вторгнення російських військ в Україну. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Китай витратив $18,9 млрд на російські нафту, газ і вугілля за три місяці весни, що майже вдвічі перевищує суму роком раніше, свідчать останні митні дані. Індія витратила $5,1 млрд за той самий період, що більш ніж у п’ять разів перевищує суму минулого року.

Тож Росія отримала додаткові $13 млрд доходу з обох країн, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2021 року.

Нагадаємо, Китай став найбільшим імпортером російської нафти.

До слова, Росія засекретила інформацію про свої енергоресурси.

Раніше розслідувачі з’ясували, як російська нафта в обхід санкцій потрапляє до Європи. Тим часом танкери з російською нафтою в Атлантиці масово вимикають трекери.

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