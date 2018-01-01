Ангела Меркель націлена на реформу фінансової системи ЄС після Brexit

Канцлер ФРН запропонувала Бундестагу своє бачення політики щодо ЄС

Очільниця уряду ФРН заявила про те, що вихід Великої Британії із ЄС створює можливість для переосмислення фінансової основи континентального блоку. Таку заяву Анґела Меркель зробила напередодні неформального саміту глав держав і урядів ЄС, де будуть в тому числі розглядатися параметри майбутнього бюджету. Про це повідомляє агентство Reuters. Окрім



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Канцлер ФРН запропонувала Бундестагу своє бачення політики щодо ЄС

Очільниця уряду ФРН заявила про те, що вихід Великої Британії із ЄС створює можливість для переосмислення фінансової основи континентального блоку. Таку заяву Анґела Меркель зробила напередодні неформального саміту глав держав і урядів ЄС, де будуть в тому числі розглядатися параметри майбутнього бюджету. Про це повідомляє агентство Reuters.

Окрім того канцлер ФРН повідомила членів Бундестагу про те, що питання пов’язані із ЄС загалом, будуть пріоритетом під час її четвертого терміну на посаді у разі схвалення коаліційної угоди представниками СДПН. Анґела Меркель у зверненні до німецького парламенту заявила про те, що ЄС потрібен новий старт. Тому вихід Великої Британії із ЄС, що змушує решту країн-членів переглянути параметри відрахувань до бюджету ЄС, є загалом гарною нагодою для того, щоб поглянути на фінансову систему блоку.

До цього ФРН заявляла про те, що готова платити більше для компенсації втрати частки бюджету ЄС, який гарантувала Велика Британія. Проте Анґела Меркель чітко заявила у виступі перед Бундестагом про те, що солідарність не є вулицею із одностороннім рухом. Тим самим вона зробила реверанс у бік своїх однопартійців із ХДС/ХСС, які побоюються поглиблення інтеграції в ЄС і перекладання на ФРН відповідальності за долю країн-боржників південної Європи. Як наслідок, Ангела Меркель нагадала про необхідність і далі тримати під контролем рівень інфляції і боргового навантаження на економіки країн-членів під контролем.

Окремо канцлер ФРН заявила про те, що в майбутньому надання допомоги із розвитку для країн Центральної і Східної Європи має пов’язуватися із готовністю цих країн прийняти відповідну частку мігрантів. Як відомо країни цього регіону скептично сприймають пропозицію ФРН розподіляти мігрантів по всім країнам ЄС пропорційно до розміру економіки країни.