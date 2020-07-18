Арахамія зі «Слугами народу» відсвяткували відпустку під «Чорний бумер»: відео
Давид Арахамія відгуляв на вечірці в клубі з нагоди закриття сесії Ради
У п'ятницю ввечері, 17 липня, народні депутати з фракції «Слуга народу» вирішили відсвяткувати відхід на «літню відпустку« вечіркою в нічному клубі, де виступав виконавець Сергій Пархоменко (репер Серьога).
Кадри опублікувано в Telegram-каналі «Наглый».
Голова фракції «Слуги народу» в білій вишиванці з келихом у руці танцює під пісню «Чорний бумер».
«Дуже радий за наших щасливих, а головне, вільних від роботи депутатів. У відпустку вчора йшли в супроводі« чорного бумера «(хіт репера Серьоги - Ред.). Давиду Арахамія за вишиванку окрема подяка», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах видно народних депутатів, які танцюють під музику. При цьому вони не дотримуються безпечної відстані між один одним, і знаходяться без індивідуальних засобів захисту.
Хто ще крім Арахамії з нардепів був присутній на паті - точно невідомо, бо зображення розмите.