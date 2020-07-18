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    Політика

    Арахамія зі «Слугами народу» відсвяткували відпустку під «Чорний бумер»: відео

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    У мережі показали, як Давид Арахамія відсвяткував закриття сесії Ради - Арахамія зі «Слугами народу» відсвяткували відпустку під «Чорний бумер»: відео
    У мережі показали, як Давид Арахамія відсвяткував закриття сесії Ради

    Давид Арахамія відгуляв на вечірці в клубі з нагоди закриття сесії Ради

    У п'ятницю ввечері, 17 липня, народні депутати з фракції «Слуга народу» вирішили відсвяткувати відхід на «літню відпустку« вечіркою в нічному клубі, де виступав виконавець Сергій Пархоменко (репер Серьога).

    Кадри опублікувано в Telegram-каналі «Наглый».

    Голова фракції «Слуги народу» в білій вишиванці з келихом у руці танцює під пісню «Чорний бумер». 

    «Дуже радий за наших щасливих, а головне, вільних від роботи депутатів. У відпустку вчора йшли в супроводі« чорного бумера «(хіт репера Серьоги - Ред.). Давиду Арахамія за вишиванку окрема подяка», - йдеться в повідомленні.

    Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах видно народних депутатів, які танцюють під музику. При цьому вони не дотримуються безпечної відстані між один одним, і знаходяться без індивідуальних засобів захисту.

    Хто ще крім Арахамії з нардепів був присутній на паті - точно невідомо, бо зображення розмите.

    Верховна Рада партія Слуга народу Давид Арахамія
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