Кандидат в мери Києва від «Слуги народу» спростувала свою причетність до «тверку» Тищенка



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На вибори мера столиці від провладної партії буде висуватися Ірина Верещук

Верещук заявила, що не вважала Тищенка своїм конкурентом

У мережі з’явилося відео, де один із кандидатів у мери Києва народний депутат фракції «Слуга народу» Микола Тищенко виконує танець «тверк» під пісню Насті Каменських «Попа, как у Ким».

У відео Тищенко показував свої хореографічні здібності вихиляючи п’ятою точкою не гірше, ніж сама Каменських.

Шеф-редактор «Главкому« Віктор Шлінчак запідозрив, що відео «злили» з Офісу президента, через конкуренцію між Миколою Тищенком та Іриною Верещук у боротьбі за крісло мера Києва.

Він зазначив, що існує підозра, що відомий ролик, який «збив» Миколу Тищенка з мерських перегонів у Києві і став вірусним - справа рук Подоляка. І не стільки його самого, як людей, які зробили ставку на Ірину Верещук.

Сама ж Верещук у коментарі журналістам телеканалу «Прямий» заявила, що не має жодного відношення до ролика з Миколою Тищенком.

«Те, що я не маю жодного відношення до того ролика із паном Тищенка, то повірте. Я ніколи не буду таким займатися. Мені по-перше якось за моїми моральними якостями не потрібно навіть. І я вважаю, що це точно мені б не додало, якщо би я це робила. Бо я не вважала, якщо щиро, що пан Тищенко є реальним мені конкурентом», - зазначила Верещук.

Як відомо, 16 липня партія «Слуга народу» визначилася з кандидатом на вибори мера Києва. Так, на вибори мера столиці від провладної партії буде висуватися Ірина Верещук.

Праймеріз проходив за участі глави держави Володимира Зеленського та представників Офісу президента.

Володимир Зеленський назвав Ірину Верещук «людиною з великим досвідом і практикою».

До слова, Верещук викликала на дебати чинного міського голову Києва Віталія Кличка.

Зазначимо, про намір брати участь у виборах мера Києва заявили п'ять депутатів від «Слуги народу» — Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін.

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

Також зазначимо, що 16 липня Рада прийняла у другому читанні Виборчий кодекс.