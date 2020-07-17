Ексдепутат Парасюк розказав киянам, хто така Верещук



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Ірина Верещук була мером міста Рава-Руська

Якщо вибори виграє Верещук, то Києву кінець, - вважає колишній депутат

Кандидатка у мери Києва від партії «Слуга народу» Ірина Верещук може бути причетною до незаконних схем під час роботи мером міста Рава-Руська Львівської області. Принаймні так стверджує колишній народний депутат Володимир Парасюк на своїй сторінці в Facebook.

«Вибачте, але це «3,14здец». Ви серйозно? Ірина Верещук? Та це людина, яка фальсифікувала рішення Рава-Руської міської ради для того, щоб виділити землю для наближених до себе людей. Просто потрібно поїхати в це маленьке містечко і люди поділяться своїми враженнями про колишнього мера. Вона не те що програє. Це буде днище. Зеленський, виявляється, не лише сліпий! Кияни мені вас шкода!», - написав він у підписі до відео.

У самому ролику, який він записав за кермом автомобіля, Парасюк сказав, що висунення Верещук у нього викликало сміх і що люди не уявляють, що це за людина.

«Вона була мером міста на Львівщині і те, що вона творила – просто в голову не вкладається. З того, що я знаю – вона фальсифікувала рішення міської ради, щоб виділити землю для своїх наближених людей. І робила вона це нахабно і нічого не боялася. Вона була замішана в якихось питаннях приватизації, з бурштином теж була пов'язана. Якщо все це розкопати – буде дуже цікаво. Думаю, з часом все це вийде на поверхню. Те, що обрав наш президент мене зараз шокує і дивує. У нього якась неправильна дорога, дуже коротка. І вона для нього закінчиться дуже швидко», - стверджує Парасюк.

Колишній нардеп каже, що у всій ситуації йому шкода тільки киян. Він вважає, що якщо вибори виграє Ірина Верещук, то Києву кінець.

До слова, народний депутат від провладної партії «Слуга народу» Олександр Дубінський зізнався, що він обговорював з президентом Зеленським карні справи щодо заступників Київського міського голови Віталія Кличка.

Як відомо, 16 липня партія «Слуга народу» визначилася з кандидатом на вибори мера Києва. Так, на вибори мера столиці від провладної партії буде висуватися Ірина Верещук.

Праймеріз проходив за участі глави держави Володимира Зеленського та представників Офісу президента.

Володимир Зеленський назвав Ірину Верещук «людиною з великим досвідом і практикою».

До слова, Верещук викликала на дебати чинного міського голову Києва Віталія Кличка.



