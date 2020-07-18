Сенсаційне розслідування. Що читає президент та його «слуги»

«Улюблені телеграм-канали «слуг-народу»

Раптом ви ще не читали - то обов'язково прочитайте - блискуче розслідування Любов Величко для Texty.org.ua про те що читають і на що зважають парламентська більшість і президент... Спойлер - мережа телеграм-каналів, адміністрованих з РФ + Дубінобужанське лайно.

Це проросійське (і часто- проаваківське?(!) лайно купка телеграм-каналів доставляє прямо в голови більшості депутатів, міністрів, президента...

Простежено як певні тези з телеграм-каналів потім стають офіційною позицією голови держави чи парламенту...

Як знищували прогресивних членів уряду і керівників силових відомств... Як укорінювалось в головах слуг, що аваков і венедіктова - це цяця, а Рябошапка і Гончарук - кака...

Ще «улюблені телеграм-канали «Слуги народу» набагато частіше пишуть про Росію (760 згадувань), аніж про Європейський Союз (21) та Захід в цілому (16). За сім місяців у десяти тисячах повідомлень слово «євроінтеграція» зустрічається лише п’ять разів, а «НАТО» – тричі.

Ось як «Темный рыцарь» критикує асоціацію України із Євросоюзом: «В чьих личных интересах и интересах каких стран Украина в 2013 свернула не туда? Нахер она вообще впала, эта Европа?».

При цьому, про президента Російської Федерації Володимира Путіна пишуть або нейтрально (87%), або позитивно (12%). Уважно прочитавши понад десять тисяч повідомлень, які були опубліковані з вересня 2019-го по квітень 2020-го року, ми не знайшли на улюблених телеграм-каналах депутатів від СН жодного (!) негативного епітета щодо Путіна. Натомість його називають «миротворцем» та «стратегом»: «Путін не ставить палки в колеса новій владі», «Зеленський використовує тактику і стратегію Путіна».

Так само нейтрально автори телеграм-каналів пишуть і про Кремль.

В продовження толерантного та м’якого ставлення до Російської Федерації, російсько-українську війну називають «внутрішньоукраїнським конфліктом», «громадянською війною», «донбаським кейсом», «конфліктом в Донбасі», «конфліктом на південному сході України».

Країна в смартфоні... мда... нормальна така рекурсія виходить...

Хороша робота. Прочитайте обов'язково

Джерело: Євгенія Закревська

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