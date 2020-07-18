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    Думки вголос

    Сенсаційне розслідування. Що читає президент та його «слуги»

    • Євгенія Закревська

      Адвокат

    • Розсилка
    Сенсаційне розслідування. Що читає президент та його «слуги»

    «Улюблені телеграм-канали «слуг-народу»

    Раптом ви ще не читали - то обов'язково прочитайте - блискуче розслідування Любов Величко для Texty.org.ua про те що читають і на що зважають парламентська більшість і президент... Спойлер - мережа телеграм-каналів, адміністрованих з РФ + Дубінобужанське лайно.

    Це проросійське (і часто- проаваківське?(!) лайно купка телеграм-каналів доставляє прямо в голови більшості депутатів, міністрів, президента...
    Простежено як певні тези з телеграм-каналів потім стають офіційною позицією голови держави чи парламенту...

    Як знищували прогресивних членів уряду і керівників силових відомств... Як укорінювалось в головах слуг, що аваков і венедіктова - це цяця, а Рябошапка і Гончарук - кака...

    Ще «улюблені телеграм-канали «Слуги народу» набагато частіше пишуть про Росію (760 згадувань), аніж про Європейський Союз (21) та Захід в цілому (16). За сім місяців у десяти тисячах повідомлень слово «євроінтеграція» зустрічається лише п’ять разів, а «НАТО» – тричі.

    Ось як «Темный рыцарь» критикує асоціацію України із Євросоюзом: «В чьих личных интересах и интересах каких стран Украина в 2013 свернула не туда? Нахер она вообще впала, эта Европа?».

    При цьому, про президента Російської Федерації Володимира Путіна пишуть або нейтрально (87%), або позитивно (12%). Уважно прочитавши понад десять тисяч повідомлень, які були опубліковані з вересня 2019-го по квітень 2020-го року, ми не знайшли на улюблених телеграм-каналах депутатів від СН жодного (!) негативного епітета щодо Путіна. Натомість його називають «миротворцем» та «стратегом»: «Путін не ставить палки в колеса новій владі», «Зеленський використовує тактику і стратегію Путіна».

    Так само нейтрально автори телеграм-каналів пишуть і про Кремль.

    В продовження толерантного та м’якого ставлення до Російської Федерації, російсько-українську війну називають «внутрішньоукраїнським конфліктом», «громадянською війною», «донбаським кейсом», «конфліктом в Донбасі», «конфліктом на південному сході України». 

    Країна в смартфоні... мда... нормальна така рекурсія виходить...

    Хороша робота. Прочитайте обов'язково

    Джерело: Євгенія Закревська

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Путін Володимир Зеленський розслідування Україна президент партія Слуга народу
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