Темпи просування ворога суттєво уповільнилися – Арестович (відео)

Миколаїв, Суми, Чернігів та Охтирка завдають суттєвих втрат ворогу та не дають йому просуватися вперед

Зараз на окремих напрямках, куди рухалися російські війська, рух практично зупинений. А ті сили, які наступали вперед, виявилися малоефективними. Про це на брифінгу 8 березня повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Арестович зазначив, що Миколаїв, Суми, Чернігів та Охтирка завдають суттєвих втрат ворогу та не дають йому просуватися вперед.

«Ті сили, які продовжують рухатися вперед, проводять попередню розвідку та не становлять суттєвої загрози в тих містах, які вони зазначають у своїх інформаційних повідомленнях»,

– зазначає радник керівника Офісу президента.

Утім, саме завдяки тому, що в них немає успіху на землі та у повітрі, окупанти перенесли боротьбу в інформаційну площину.

Раніше президент Володимир Зеленський застеріг ворога від обстрілів під час евакуації мирного населення. Він також заявив, міжнародна організація «Червоний хрест» забороняє використовувати свої емблеми на гуманітарних автомобілях. Їх використовують для евакуації мирних жителів з гарячих точок.

Сьогодні російські окупаційні війська атакують гуманітарний коридор, по якому намагаються евакуюватися мирні мешканці Маріуполя.