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    «Не треба було це починати»: полонені росіяни просяться додому (відео)

    Нащо було їхати в Україну, аби потім зі сльозами проситися назад в росію? - «Не треба було це починати»: полонені росіяни просяться додому (відео)
    Нащо було їхати в Україну, аби потім зі сльозами проситися назад в росію?
    скріншот з відео

    Йде 13 день відкритої війни росії проти України

    Українська армія продовжує давати відсіч ворожим силами і брати в полон окупантів.

    Один з них, 40-річний сержант, водій бензовоза, звернувся до свого керівництва:

    «Дарма все це почалося. Не треба сюди їхати. Українці жили мирно. Треба було краще розібратися в їх ситуації». Окупант традиційно для полонених заявив, що він людина маленька і що ні на що не впливав.

    Інший полонений, механік-водій, запевняє, що вони дізналися про відправлення в Україну лише за дві години до перетину кордону. Конкретну задачу мали поставити вже по прибуттю на місце.

    Під час допиту хлопець почав благати російську владу забрати його назад:

    «Допоможіть! Я хочу повернутися додому живий та здоровий»

    Нагадаємо, через занепадницькі настрої серед особового складу Повітряно-космічних сил керівництво російської армії вирішило залучати курсантів для нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі України.

    Теги: окупанти армія війна полон водій #stoprussia
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    «Не треба було це починати»: полонені росіяни просяться додому (відео)