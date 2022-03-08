«Не треба було це починати»: полонені росіяни просяться додому (відео)

Нащо було їхати в Україну, аби потім зі сльозами проситися назад в росію?

Йде 13 день відкритої війни росії проти України

Українська армія продовжує давати відсіч ворожим силами і брати в полон окупантів.

Один з них, 40-річний сержант, водій бензовоза, звернувся до свого керівництва:

«Дарма все це почалося. Не треба сюди їхати. Українці жили мирно. Треба було краще розібратися в їх ситуації». Окупант традиційно для полонених заявив, що він людина маленька і що ні на що не впливав.

Інший полонений, механік-водій, запевняє, що вони дізналися про відправлення в Україну лише за дві години до перетину кордону. Конкретну задачу мали поставити вже по прибуттю на місце.

Під час допиту хлопець почав благати російську владу забрати його назад:

«Допоможіть! Я хочу повернутися додому живий та здоровий»

Нагадаємо, через занепадницькі настрої серед особового складу Повітряно-космічних сил керівництво російської армії вирішило залучати курсантів для нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі України.