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    Окупанти атакують гуманітарний коридор у Маріуполі – Міноборони

    Окупанти знову заблокували евакуацію мирного населення з Маріуполя - Окупанти атакують гуманітарний коридор у Маріуполі – Міноборони
    Окупанти знову заблокували евакуацію мирного населення з Маріуполя
    Фото: Укрінформ

    Російські війська не дають врятуватися мирним мешканцям Маріуполя

    Російські окупаційні війська атакують гуманітарний коридор, по якому намагаються евакуюватися мирні мешканці Маріуполя. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

    «Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору», повідомили в Міноборони.

    Окупанти знову обстріляли гуманітарний коридор
    Окупанти знову обстріляли гуманітарний коридор

    У міністерстві назвали дії Росії геноцидом Українського народу.

    Раніше віце-прем’єрка Ірина Верещук зробила термінову заяву про початок евакуації мирного населення з Маруіполя. За її даними, сьогодні о 10 годині ранку запрацював гуманітарний коридор, який було погоджено з РФ ще 5, 6 та 7 березня, але через обстріли окупантами вантажів, він тоді так і не запрацював.

    Нагадаємо, це не перша спроба України евакуювати мешканців Маріуполя. У неділю, 6 березня, з 12:00 в Маріуполі мала початися евакуація мирного населення, але колона була обстріляна.

    Через небезпеку для співробітників ОБСЄ оголосила про вихід своєї Спеціальної моніторингової місії (СММ) з України.

    Теги: Маріуполь війна гуманітарна допомога евакуація
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    Окупанти атакують гуманітарний коридор у Маріуполі – Міноборони