Зеленський: провина за кожну смерть в Україні на окупантах, а відповідальність – на Заході

Зеленський: «Провина на тих, хто досі не убезпечив українське небо

Президент Володимир Зеленський застеріг ворога від обстрілів під час евакуації мирного населення. Він також заявив, міжнародна організація «Червоний хрест» забороняє використовувати свої емблеми на гуманітарних автомобілях. Їх використовують для евакуації мирних жителів з гарячих точок. Про це йдеться у зверненні глави держави.

«Окупанти знову бомбили Суми. Авіабомбами. Наше мирне місто, яке ніколи в своїй історії не загрожувало Росії! Добра, тиха, душевна Сумщина! Яку перетворюють на пекло.

Маріуполь. Мирне і працьовите місто без будь-якої внутрішньої злоби. Його оточили. Заблокували. І спеціально виснажують. Спеціально катують.

Окупанти свідомо відключають звʼязок. Свідомо блокують підвезення їжі, постачання води. Відключають електрику.

В Маріуполі вперше за десятки років, вперше мабуть з часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла дитинка.

Почуйте мене, сьогодні, шановні партнери! Від зневоднення померла дитина. У 2022 році! Ми боремось вже тринадцятий день. Знищуємо окупантів всюди, де можемо. Всюди.

Але є небо. Сотні російських крилатих ракет. Сотні бойових літаків окупантів. Сотні гвинтокрилів. Так, ми їх знищуємо. Росія за минулі 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за ці 13 днів в Україні.

Але у них ще достатньо машин для вбивства. Ще достатньо ракет для терору. Ще достатньо пʼятисот-кілограмових бомб. Щоб скидати їх на Чернігів і Київ. Одесу і Харків. Полтаву і Житомир. На десятки й десятки українських міст. На мільйони й мільйони мирних українських людей. 13 днів, коли ми чуємо обіцянки. 13 днів, коли нам кажуть, що ось-ось буде допомога у небі. Будуть літаки. Нам їх передадуть...

Провина за кожну смерть кожної людини в Україні від авіаударів та у заблокованих містах – безумовно, на російській державі. На російських військових. На тих, хто віддає і хто виконує злочинні накази. Хто порушує усі правила ведення війни. Хто свідомо знищує Український народ.

Провина – на окупантах. Але відповідальність за це – і на тих, хто вже 13-ть днів не може ухвалити десь там на Заході, десь там у кабінетах очевидно необхідне рішення.

На тих, хто досі не убезпечив українське небо. Від російських вбивць. Хто не врятував наші міста від авіаударів. Від цих бомб, ракет. Хоча може. Хто не допомагає зняти блокаду. Сотні й сотні тисяч людей у містах на грані – між життям і смертю. Буквально. А не так, як звучить у коментарях політиків про надання Україні життєво необхідної бойової авіації. Життєво необхідної протиракетної оборони. Життєво необхідно! Ми чули багато запевнень і бачили багато домовленостей. Зокрема, про створення гуманітарних коридорів. Для порятунку наших громадян у Маріуполі Але вони не спрацювали. Всі не спрацювали. Поки що. І у мене немає більше часу чекати. Це окупанти хочуть, щоб наші люди вмирали. Не ми. Ми відправили колони з гуманітарною допомогою в Маріуполь. Там усе необхідне! Ми відправили транспорт для порятунку людей. Водії усе розуміють. Це герої. Хоробрі люди! Розуміють, що російські війська можуть просто розстріляти цей транспорт в дорозі. Як вони вже вбивали людей, які намагались просто вийти на безпечну територію із зони бойових дій. Але якщо ви розстріляєте ще й цей транспорт, знайте: це буде на очах в усього світу. Усі будуть свідками. Й усі будуть свідчити. Коли кожного – я повторюю це: кожного – хто віддає і виконує НЕлюдські накази, жорстко будуть судити. І засудять. Ми бачили конкретну згоду російської сторони для організації евакуаційного коридору з міста Суми. І не тільки для наших людей.

Для сотень іноземців. Громадян Індії, Китаю. Це студенти, які навчалися у Сумах.

Ви знаєте, мені сказали, що Червоний Хрест, Міжнародний Червоний Хрест, забороняє нам використовувати емблему на наших машинах. Які виконують гуманітарні місії. Забороняє червоний хрест, ніби це їхня власність. І це показово. Це говорить дуже багато. Про те, що деякі люди, дуже впливові люди, вирішили поставити хрест на українцях. Але я цього не допущу. Ми цього не допустимо. Наші друзі. Вони поруч з нами. Я буду звертатися безпосередньо до народів світу, якщо лідери світу не докладатимуть усіх зусиль, щоб зупинити цю війну. Цей геноцид. Звичайно, ми продовжуємо говорити з партнерами. З лідерами, парламентарями усіх країн, які знають, як допомогти Україні. У нас дуже насичена переговорна доба.

Я говорив з президентом Литви Гітанасом Науседою. Народ Литви стоїть пліч-о-пліч з українцями у цій боротьбі. Ми відчуваємо допомогу. І цінуємо. Говорив з президентом Європейської ради, нашим другом Шарлем Мішелем. Говорив і з прем’єр-міністром Індії паном Моді. Але є речі, які вирішуються не у переговорах. Які НЕ залежать безпосередньо від нас. А тільки – від людяності, яка має перемогти у провідних столицях. Має перемогти страх. Має перемогти будь-які вигоди. І тоді ми побачимо, що українське небо – безпечне. Українські міста – розблоковані. Ми можемо зробити це разом як люди зі світом».