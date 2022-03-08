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    Події в Україні

    Полк «Азов» оприлюднив імена окупантів, які хотіли прорватися в Маріуполь

    Полк «Азов» оприлюднив імена окупантів, які хотіли прорватися в Маріуполь
    фото facebook.com/pressjfo.news/

    Серед ворожої документації було знайдено рапорти на відмову від участі у війні проти України

    Бійці полку «Азов», захищаючи Маріуполь, провели ефективну контрнаступальну операцію і розбили підрозділи 102 мотострілецького полку 150-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу з місцем дислокації м. Новочеркаськ Ростовська область. Крім того, серед ворожої документації було знайдено рапорти на відмову від участі у війні проти України. Про це «Азов» повідомив у своєму Телеграм-каналі.

    «До нас потрапила документація ворога, зокрема поіменні списки окупантів, що намагалися прорватися в Маріуполь. Закликаємо наших громадян шукати цих солдатиків в соцмережах, писати їх друзям і рідним, інформувати, що російським окупантам час повертатися додому, поки вони ще мають таку можливість. А інакше – захисники України знайдуть цих вбивць нашого народу і відправить їх додому – в труні», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, під Києвом, поблизу селища Білогородка, бійці полку «Азов» знищили російських загарбників та їхню техніку.

    Теги: Маріуполь Донбас війна Азов
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    Полк «Азов» оприлюднив імена окупантів, які хотіли прорватися в Маріуполь