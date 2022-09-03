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Арестович назвав напрямки, на яких Путін наказав посилити наступ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Арестович назвав напрямки, на яких Путін наказав посилити наступ
Арестович зазначив, що найзапекліші бої зараз точаться на Донбасі
фото з відкритих джерел

Окупанти можуть активізуватися на Запорізькому напрямку, але приводів для паніки нема

На Донецькому напрямку щодня посилюватимуться бойові дії, бо російський диктатор Путін дав наказ захопити всю область до 15 вересня. Про це під час ефіру з Марком Фейгіним розповів радник Офісу президента Олексій Арестович.

«Є інформація про те, що Путін віддав наказ «взяти» всю Донецьку область до 15 вересня. Тобто, у них залишилося два тижні. Це означає, що окупанти активізуються й уже активізувалися на деяких напрямках, тобто намагатимуться виконати завдання, яке їм поставили. Вони його не виконають, безумовно, але на основних напрямках буде найближчої доби-двох-трьох-чотирьох, а може й два тижні посилені бої. Ось, що буде після цього посилення, враховуючи те, що кадрові сили «Л/ДНР» вибиті майже повністю... Там 10% кадрового складу залишилося від початку операції, а російських військ там мало, хоча зайшло маленьке угрупування, невелике на одиниці БТГр. Але, ймовірно, росіяни будуть на добиваючих деяких напрямках. Напрямки не змінилися, той же Бахмут, та ж Авдіївка, та ж Мар'їнка. Третій корпус, очевидно, застосують там», – сказав Арестович.

За його словами, окупанти можуть активізуватися на Запорізькому напрямку, але приводів для паніки нема. Будь-які дії росіян на цьому напрямку матимуть місцеве значення.

Арестович додав, що найзапекліші бої зараз точаться на Донбасі, зокрема поблизу Бахмута, Авдіївки, Вугледара, Мар'їнки та інших міст. При цьому росіяни б'ють по Харкову та Миколаєву.

Нагадаємо, триває 192-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Теги: війна Донеччина окупація путін росія Олексій Арестович

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