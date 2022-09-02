Донеччина: поліція показала наслідки рашистської атаки (фото)

Ворог зруйнував і пошкодив 15 житлових будинків

Російські війська протягом минулої доби, 1 вересня, обстріляли 15 населених пунктів Донеччини. Вбито та поранено цивільних мешканців. Про це повідомляє Нацполіція області.

«Вісім ударів нанесено по Авдіївці, постраждали також міста Бахмут, Вугледар, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Слов’янськ, смт Велика Новосілка та Олексієво-Дружківка, села Бердичі, Желанне Друге, Карлівка, Катеринівка, Новомихайлівка, станція Сіль у Торецьку», – йдеться в повідомленні.

Ворог зруйнував і пошкодив дитячий садок, агросклади, базу відпочинку та 15 житлових будинків. Окупанти завдали авіаудари ракетами Р-77 «повітря-повітря», застосували РСЗВ «Град», «Ураган», артилерію, танки.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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До слова, триває 191-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник намагається встановити повний контроль над територією Донецької області та утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.