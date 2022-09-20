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Арестович розповів про наслідки оголошених окупантами «референдумів»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Арестович розповів про наслідки оголошених окупантами «референдумів»
«Референдуми» на захоплених територіях України означають нові санкції проти РФ
фото з відкритих джерел

Арестович: «Референдуми – це величезний подарунок усім нам, скорочення війни мінімум на півроку»

Оголошені окупантами «референдуми» на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України і проведення слідом за цим мобілізації в Росії не матиме ніяких наслідків, крім прискорення обвалу і революції в Росії. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в Telegram.

На думку Арестовича, для революції у РФ є чотири причини:

  • Руйнування неописаного суспільного договору, на якому досі тримався путінський режим – «війна тільки по телевізору».
  • Відсутність інфраструктури для мобілізації – в першу чергу, необхідної кількості молодших командирів, щоб перетворити мобілізованих на подобу армії.
  • Вкрай низька боєздатність мобілізованих, через відсутність мотивації.
  • Наявність серед мобілізованих великої кількості прихованих супротивників війни.

«Тепер це будуть не просто люди, які ненавидять Путіна, а озброєні люди, які ненавидять Путіна», – зазначив Арестович.

Своєю чергою, «референдуми» на захоплених територіях України означають:

  • Різку реакцію міжнародної спільноти.
  • Посилення військової допомоги Україні - як за термінами і номенклатурою, так і обсягами.
  • Нові санкції проти РФ.
  • Посилення опору на окупованих територіях.

«Так, це ескалація. Вона і доб'є Путіна. Управлінський і ресурсний апарат путінської РФ не потягнув попереднього рівня війни, а його ускладнення і розширення тим більше не потягне», – стверджує Арестович.

Що стосується побоювань щодо застосування ядерної зброї для захисту «...новопридбаних територій РФ», то на думку радника ОП, «якщо ти збираєшся масово застосовувати ЯЗ, тобі не потрібна мобілізація».

«Найголовніше – нам по*ер. Як воювали, так і будемо воювати, тільки зліше. Я довго думав: чи наважаться вони на цей ідіотизм у вигляді мобілізації/референдумів?.. І вони, можливо, виправдають наші найкращі очікування. Це – величезний подарунок усім нам, скорочення війни мінімум на півроку – рік», – упевнений Арестович.

Нагадаємо, російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня. Також повідомлялося, що окупанти запланували «референдум» на Херсонщині та в Запорізькій області.

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Теги: Олексій Арестович Україна референдум радник війна Telegram

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