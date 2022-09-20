Арестович розповів про наслідки оголошених окупантами «референдумів»

Арестович: «Референдуми – це величезний подарунок усім нам, скорочення війни мінімум на півроку»

Оголошені окупантами «референдуми» на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України і проведення слідом за цим мобілізації в Росії не матиме ніяких наслідків, крім прискорення обвалу і революції в Росії. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в Telegram.

На думку Арестовича, для революції у РФ є чотири причини:

Руйнування неописаного суспільного договору, на якому досі тримався путінський режим – «війна тільки по телевізору».

Відсутність інфраструктури для мобілізації – в першу чергу, необхідної кількості молодших командирів, щоб перетворити мобілізованих на подобу армії.

Вкрай низька боєздатність мобілізованих, через відсутність мотивації.

Наявність серед мобілізованих великої кількості прихованих супротивників війни.

«Тепер це будуть не просто люди, які ненавидять Путіна, а озброєні люди, які ненавидять Путіна», – зазначив Арестович.

Своєю чергою, «референдуми» на захоплених територіях України означають:

Різку реакцію міжнародної спільноти.

Посилення військової допомоги Україні - як за термінами і номенклатурою, так і обсягами.

Нові санкції проти РФ.

Посилення опору на окупованих територіях.

«Так, це ескалація. Вона і доб'є Путіна. Управлінський і ресурсний апарат путінської РФ не потягнув попереднього рівня війни, а його ускладнення і розширення тим більше не потягне», – стверджує Арестович.

Що стосується побоювань щодо застосування ядерної зброї для захисту «...новопридбаних територій РФ», то на думку радника ОП, «якщо ти збираєшся масово застосовувати ЯЗ, тобі не потрібна мобілізація».

«Найголовніше – нам по*ер. Як воювали, так і будемо воювати, тільки зліше. Я довго думав: чи наважаться вони на цей ідіотизм у вигляді мобілізації/референдумів?.. І вони, можливо, виправдають наші найкращі очікування. Це – величезний подарунок усім нам, скорочення війни мінімум на півроку – рік», – упевнений Арестович.

Нагадаємо, російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня. Також повідомлялося, що окупанти запланували «референдум» на Херсонщині та в Запорізькій області.