Окупанти запланували «референдум» на Херсонщині та в Запорізькій області

Дата «референдуму» – 23 по 27 вересня

Так званий «референдум» не території окупованої Херсонщини загарбники планують провести з 23 по 27 вересня. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

«Референдум щодо входження Херсонської області до складу Росії пройде з 23 по 27 вересня», – заявив зрадник Володимир Сальдо.

Так само на окупованому Запоріжжі загарбники оголосили про готовність до проведення «референдуму» про входження до складу РФ. Про це заявив в ефірі «Радіо КП» член проросійської адміністрації Запорізької області Володимир Рогов. «У Запорізькій області референдум поки буде проведений тільки на звільненій території, далі звільнятимемо інші території», – заявив загарбник.

Як повідомлялося, окупанти визначили дату «референдум» про входження «ЛНР» та «ДНР» до складу Росії.

Нагадаємо, очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив про ухвалення рішення щодо проведення так званого «референдуму» про приєднання окупованої Херсонщини до складу Росії. Сальдо також заявив, що вважаю за необхідне створення та формування на території окупованої Херсонської області «добровольчих батальйонів» для участі у війні проти України.