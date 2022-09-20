«Референдуми» на окупованій Україні: як відреагували світові лідери

Шольц: «Фіктивні референдуми на територіях, захоплених Росією, неприйнятні і не будуть визнані»

«Референдуми», які рашисти намагаються провести на території суверенної України, не матимуть легітимності. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц президенту Туреччини Реджепу Ердогану під час їхньої двосторонньої зустрічі на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

«Обговорення було зосереджено на ситуації в Україні внаслідок російської загарбницької війни. Співрозмовники погодилися, що Росія має негайно припинити бойові дії та повністю вийти з України. У цьому контексті федеральний канцлер також дав зрозуміти, що фіктивні референдуми на територіях, захоплених Росією, неприйнятні і не будуть визнані», – йдеться у повідомленні речника федерального уряду Штеффена Гебештрайта.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО вважає нелегітимними «референдуми» на окупованих територіях України. «Псевдореферендуми не мають ніякої легітимності й не змінюють характер агресивної війни Росії проти України. Це – подальша ескалація в путінській війні. Міжнародна спільнота має засудити таке кричуще порушення міжнародного права й посилити підтримку України», – написав Столтенберг.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що «референдум», організований Росією, нічого з себе не представляє.

У Білому дому заявили, що «референдуми» окупантів є порушенням принципів суверенітету та територіальної цілісності.

Нагадаємо, російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня. Також повідомлялося, що окупанти запланували «референдум» на Херсонщині та в Запорізькій області.