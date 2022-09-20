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Окупанти визначили, коли «ЛНР» та «ДНР» повністю ляжуть під Росію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти визначили, коли «ЛНР» та «ДНР» повністю ляжуть під Росію
фото скріншот відео

«Референдум» має відбутися 23-27 вересня

Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що «референдум» про входження «ЛНР» до складу Росії відбудеться 23-27 вересня. Цю інформацію підтверджує і перший «заступник» голови «народної ради» самопроголошеної «ЛНР» Дмитро Хорошилов.

Також ватажок Денис Пушилін вніс до парламенту «ДНР» законопроект про «референдум» про входження до Російської Федерації.

Референдум призначений на ті ж дати, що і в «ЛНР» – з 23 по 27 вересня.

Як раніше повідомлялося, громадська палата «Л/ДНР» виступила з закликом негайно провести «референдум» щодо входження окупованих районів Донецької та Луганської областей до складу Росії.

Як зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни, обговорення необхідності негайної анексії Росією Луганської та Донецької областей свідчить про те, що контрнаступ України на півночі викликає паніку маріонеток російської влади і осіб, що ухвалюють рішення в Кремлі.

Нагадаємо, очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив про ухвалення рішення щодо проведення так званого «референдуму» про приєднання окупованої Херсонщини до складу Росії. Сальдо також заявив, що вважаю за необхідне створення та формування на території окупованої Херсонської області «добровольчих батальйонів» для участі у війні проти України.

Теги: «ЛНР» референдум відео контрнаступ

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