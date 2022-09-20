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«Референдум» на окупованих територіях: Україна відреагувала на плани рашистів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Референдум» на окупованих територіях: Україна відреагувала на плани рашистів
Міністр Кулеба переконаний, що псевдореферендум окупантів нічого не змінить
фото з відкритих джерел

Подоляк: «Росіяни думають, що незаконний «референдум» зможе зупинити Himars і ЗСУ»

Запланований рашистами «референдум» на окупованих територіях про приєднання до Росії нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

«Ані фейкові «референдуми», ані гібридна «мобілізація» нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії», – наголосив міністр.

Так само радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на плани Кремля провести «референдум» на окупованих територіях.

«Росіяни вирішили асиметрично відповісти на український контрнаступ. Вони думають, що незаконний «референдум» зможе зупинити Himars і ЗСУ на шляху знищення окупантів на наших землях. Впевнені, що хочете витратити час, потрібний для організації втечі, на нове шоу? Спробуйте… Буде цікаво…», – написав Подоляк у Твіттер.

Нагадаємо, російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня. Також повідомлялося, що окупанти запланували «референдум» на Херсонщині та в Запорізькій області.

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Теги: росія Михайло Подоляк радник Дмитро Кулеба Україна мобілізація референдум міністр окупанти контрнаступ

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