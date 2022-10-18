Атака на енергосистеми України: Банкова звернулася до громадян

В Україні можливі певні обмеження в енергозабезпеченні

Внаслідок ранкових ракетних ударів росіян по території України постраждала енергетична система країни. Наразі рятувальники продовжують роботи з відновлення критичної інфраструктури на деокупованих територіях, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко .

Представник Банкової закликав громадян економити електроенергію та попередив про можливі обмеження в енергозабезпеченні. «Просимо економити електроспоживання в пікові часи з 17:00. Якщо обстріли будуть продовжуватися, можливі певні обмеження в енергозабезпеченні», – написав Тимошенко в Телеграм.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілів наразі частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. В деяких будинках можливе пониження тиску в водопровідній мережі, зміна кольору та прозорості води.