У столиці надзвичайна ситуація: влада звернулась до киян

У результаті ракетних обстрілів пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури

Внаслідок обстрів наразі частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. В деяких будинках можливе пониження тиску в водопровідній мережі, зміна кольору та прозорості води. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«У результаті ракетних обстрілів російськими варварами, пошкоджені два об’єкти критичної інфраструктури. Триває ліквідація надзвичайної ситуації. На місцях працюють аварійно-рятувальні служби. Звертаюся до всіх киян максимально економити електроенергію. Не вмикати потужні електроприлади – кондиціонери, електрочайники, мікрохвильові печі тощо», – йдеться в повідомленні.

Мешканців, де понижений тиск у водопровідній мережі, влада закликає максимально економно зараз витрачати воду. В оселях, де вже тимчасово припинене водопостачання, жителів просять знайти найближчий від дому бюветний комплекс, колонку чи автомат з продажу питної поди, та зробити запас води.

«Міські служби роблять усе можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію та повернути киянам життєво необхідні послуги», – додав Кличко.

Карту бюветів можна переглянути тут.

Нагадаємо, сьогодні вранці під час повітряної тривоги жителі столиці почули гучні вибухи. Згодом у небо почав підніматись дим. Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про влучання ракети. За попередньою інформацією, йдеться про три прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста.

Крім того, сьогодні зранку рашисти атакували Кривий Ріг. Окупанти обстріляли ракетами Харків. Також ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Житомирі.

До слова, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.