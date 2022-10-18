Є загиблі, багато руйнувань: окупанти обстріляли Сумщину

Пошкоджено крамницю та будівлі навколо

Росіяни вели вогонь по центру села та його околицях

Російські війська обстріляли Сумщину, внаслідок чого двоє людей загинуло, багато руйнувань Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Російські терористи продовжують обстрілювати прикордоння України. Буквально пару годин, як завершився артобстріл. Під вогонь потрапила Юнаківська громада Сумського району. Зафіксовано 14 прильотів. Росіяни вели вогонь по центру села та його околицях», – зазначив Тимошенко.

За словами заступника голови Банкової, від обстрілів загинуло двоє людей. «Внаслідок обстрілів дві людини загинуло, одну травмовано. Пошкоджено крамницю та будівлі навколо», – повідомив Тимошенко.

Нагадаємо, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 18 жовтня.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.