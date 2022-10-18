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Ситуація критична. Банкова закликала готуватися до відключення світла й води

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ситуація критична. Банкова закликала готуватися до відключення світла й води
Внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів є серйозні руйнування критичної інфраструктури
фото ілюстративне

Тимошенко: «Будуть важкі часи, тому всім потрібно готуватися до економії електроенергії»

Усім регіонам України варто бути готовими до можливих відключень електропостачання, води та тепла після ударів по інфраструктурі. Про це заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону.

Відомо, що внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури та є серйозні руйнування.

«У найближчому майбутньому будуть важкі часи, тому всім потрібно готуватися до економії електроенергії та віялових відключень, якщо удари триватимуть. Всім людям потрібно готуватися до важкої зими», – сказав Тимошенко.

Тимошенко наголосив, що на всій території Україні спостерігається критична ситуація з енергетикою, оскільки регіони залежать один від одного.

«Це не просто система, коли об'єкт енергозабезпечення допомагає лише місту, де він розташований. Тому потрібно готуватися всій країні, що можуть бути відключення як електроенергії, так і водопостачання чи теплопостачання», – додав політик.

Ситуація критична. Банкова закликала готуватися до відключення світла й води фото 1

Нагадаємо, сьогодні вранці під час повітряної тривоги жителі столиці почули гучні вибухи. Згодом у небо почав підніматись дим. Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про влучання ракети. За попередньою інформацією, йдеться про три прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста. 

Крім того, сьогодні зранку рашисти атакували Кривий Ріг. Окупанти обстріляли ракетами Харків. Також ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Житомирі

До слова, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Теги: електроенергія Україна окупанти росія війна

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