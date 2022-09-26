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Вітряна електроенергія в Україні стала дешевше за звичайну

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Вітряна електроенергія в Україні стала дешевше за звичайну
Україна змушена швидко розвивати альтернативні джерела енергетики
фото з відкритих джерел

Ціна електроенергії з вітру залишиться фіксованою на такому ж рівні до 2030 року

Вартість електроенергії, яку в Україні виробляють вітрові електростанції (ВЕС), стала нижчою від «звичайної» електроенергії, повідомляє Українська вітроенергетична асоціація (УВЕА).

«Вже понад тиждень УВЕА фіксує те, що вітрова енергетика для країни є дешевшою, ніж ціна електроенергії на ринку. Вартість електроенергії на РДН зараз тримається на рівні 90,5 євро за МВт/год, а електроенергія з ВЕС за «зеленим» тарифом коштує 88 євро за МВт/год», – повідомили в асоціації.

При цьому ринкова ціна на електроенергію в Україні в найближчі місяці тільки зростатиме, тоді як ціна електроенергії з вітру залишиться фіксованою на такому ж рівні до 2030 року.

«В умовах, коли викопне паливо дорожчає через війну Росії проти України, єдиним джерелом безпечної, чистої та стабільної за ціною електроенергії в Україні залишається саме «зелена» енергетика. УВЕА вважає, що у поточній ситуації держава має використати всі можливості для укріплення енергетичної безпеки України. Найшвидше, як ми вже раніше повідомляли, це можна зробити завдяки підтримці інвесторів у добудові раніше розпочатих проєктах вітроенергетики. Продовження дії договорів купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом до 2024 року для вітростанцій, які наразі будуються, що пропонує своїм законопроєктом Міністерство енергетики України, дозволить вже цієї зими додати в енергосистему десятки мегават потужностей вітрової генерації», – підкреслюється в повідомленні.

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Нагадаємо, російська агресія стала причиною підвищення попиту громад на інформацію з підготовки біопаливних проєктів для заміни природного газу для бюджетних закладів, зокрема лікарень, шкіл, садочків тощо.

Люди розуміють важливість автономного чи резервного джерела тепла, особливо в умовах воєнного часу.

Теги: держава електроенергія енергетика

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