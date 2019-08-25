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    Міністр імміграції Канади у вишиванці привітав Україну з Днем Незалежності

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    Міністр&nbsp;Ахмед Хусен (праворуч) вже не перший рік вітає українців із Днем Незалежності у вишиванці - Міністр імміграції Канади у вишиванці привітав Україну з Днем Незалежності
    Міністр Ахмед Хусен (праворуч) вже не перший рік вітає українців із Днем Незалежності у вишиванці

    «Слава Україні», - завершив своє звернення Ахмед Хусен

    Міністр імміграції Канади підтвердив непорушну підтримку України та дружнє ставлення до українців.

    Про це міністр Ахмед Хусен написав на своїй сторінці у Тwitter, проілюструвавши допис своєю світлиною у вишиванці.

    «У той час, коли Україна відзначає 28 років незалежності, ми стоїмо пліч-о-пліч із усіма українцями та 1,4 млн канадців українського походження, підтверджуючи непорушну підтримку та дружбу Канади», - зазначив Хусен.

    «Слава Україні!» - додав він українською мовою.

    Зазначимо, що Ахмед Хусен вже не перший рік вітає українців із Днем Незалежності у вишиванці.

    Нагадаємо, столиця канадської провінції Манітоба місто Вінніпег вшанувало День Незалежності України підняттям жовто-синього прапора.

    24 серпня Україна відзначала 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

    В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик пройшла альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.

    До слова, п'ять президентів України вперше сфотографувалися разом під час прийому до Дня Незалежності у Маріїнському палаці.

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