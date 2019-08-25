Міністр імміграції Канади у вишиванці привітав Україну з Днем Незалежності



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Міністр Ахмед Хусен (праворуч) вже не перший рік вітає українців із Днем Незалежності у вишиванці

«Слава Україні», - завершив своє звернення Ахмед Хусен

Міністр імміграції Канади підтвердив непорушну підтримку України та дружнє ставлення до українців.

Про це міністр Ахмед Хусен написав на своїй сторінці у Тwitter, проілюструвавши допис своєю світлиною у вишиванці.

«У той час, коли Україна відзначає 28 років незалежності, ми стоїмо пліч-о-пліч із усіма українцями та 1,4 млн канадців українського походження, підтверджуючи непорушну підтримку та дружбу Канади», - зазначив Хусен.

«Слава Україні!» - додав він українською мовою.

Alors que l'Ukraine célèbre 28 ans d'indépendance, nous sommes aux côtés de tous les Ukrainiens et des 1,4 million de Canadiens d'origine ukrainienne pour réaffirmer l'appui et l'amitié indéfectibles du Canada.



Слава Україні ! pic.twitter.com/8hCwYOvy9b — Ahmed Hussen (@HonAhmedHussen) 24 серпня 2019 р.

Зазначимо, що Ахмед Хусен вже не перший рік вітає українців із Днем Незалежності у вишиванці.

Нагадаємо, столиця канадської провінції Манітоба місто Вінніпег вшанувало День Незалежності України підняттям жовто-синього прапора.

24 серпня Україна відзначала 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик пройшла альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.

До слова, п'ять президентів України вперше сфотографувалися разом під час прийому до Дня Незалежності у Маріїнському палаці.