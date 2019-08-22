На кордоні з Румунією затримали контрабандиста з цигарками на 2,7 млн



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За документами, вантажівкою в Бухарест з Вінниці везли різноманітні товари господарського призначення Фото: пресслужба ДПСУ

Випадок стався на пункті пропуску «Порубне»

Прикордонники Чернівецького загону разом з працівниками митниці на кордоні з Румунією виявили у фурі 60 тисяч пачок сигарет на 2,7 мільйона гривень.

Про це 22 серпня повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Транспортний засіб «Мерседес» під керуванням громадянина Румунії слідував через пункт пропуску «Порубне». За документами, вантажівкою в Бухарест з Вінниці везли різноманітні товари господарського призначення», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що під час оформлення у прикордонного наряду виникла підозра, що автівкою також можуть незаконно переміщувати заборонені предмети.

«Під час спільної поглибленої перевірки були виявлені контрабандні сигарети. Їх спробували приховати в коробках, де знаходився заявлений вантаж», - заявили в ДПСУ.

Наразі товар вилучено.

Нагадаємо, СБУ викрила на хабарах інспектора відділу прикордонної служби «Висоцьк» Луцького прикордонного загону, який налагодив механізм отримання грошей від громадян за сприяння у незаконному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон з України до країн Євросоюзу.