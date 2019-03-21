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    Політика

    Аваков не бачить ризиків в схемах «мертві душі» на президентських виборах

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    Аваков не бачить ризиків в схемах «мертві душі» на президентських виборах

    «Якщо ви раптом побачили, що сусід ваш є в списку, а він помер, то ви повинні сказати про це членам комісії», закликає міністр

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що не бачить ризиків у схемах «мертвих душ» на президентських виборах.

    Про це повідомляє прес-центр МВС України.

    «Померлі. На жаль, їх багато. Вони знаходяться у реєстрі виборців, але в реєстрі голосуючих їх бути не повинно. Якщо ви раптом побачили, що сусід ваш є в списку, а він помер, то ви повинні сказати про це членам комісії. Може бути таке, що в перехідний період сам реєстр трошки гальмує», - заявив міністр.

    Він додав, що «якщо на виборах ви побачили, що під ім’ям вже померлої людини стоїть позначка голосування, то про це потрібно повідомити поліцейському, який стоїть на виході з дільниці».

    Нагадаємо, ЦВК збільшила кількість бюлетенів для першого туру виборів президента.

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