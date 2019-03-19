ЦВК збільшила кількість бюлетенів для першого туру виборів президента – ЗМІ



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У першому турі виборів президента можуть взяти участь понад 30 млн осіб, - ЦВК

12 березня ЦВК перенесла 263 тис. бюлетенів з другого на перший тур виборів

Перед президентськими виборами 2019 року Центральна виборча комісія збільшила кількість бюлетенів для першого туру на 260 тисяч штук. Про це у вівторок, 19 березня, повідомляють Наші гроші.

Зокрема, згідно з даними системи ProZorro, у договорі з поліграфкомбінатом «Україна» замовлено до друку 60,36 млн бюлетенів, що спочатку розподілялися порівну - по 30,18 мільйона на кожен тур. Однак 12 березня ЦВК перенесла 263 тис. бюлетенів з другого на перший тур.

При цьому в додатковій угоді ЦВК пояснила, що в першому турі можуть взяти участь 30,44 млн осіб, пославшись на Державний реєстр виборців, який станом на 7 березня обліковував 29,94 млн осіб.

Раніше у ЦВК пояснили замовлення до друку 60 млн бюлетенів. За словами заступника глави ЦВК Євгена Радченка, публікація на сайті ProZorro замовлення на 60 млн бюлетенів викликала зайвий ажіотаж, так як Центрвиборчком замовив бюлетені на два тури.