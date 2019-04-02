Аваков прогнозує наростання політичних сутичок з наближенням другого туру виборів



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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков Фото: Главком

Глава МВС вважає, що силовики зможуть повністю забезпечити виборчий процес з точки зору безпеки

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков припустив, що з наближенням другого туру президентських виборів політичні сутички будуть наростати.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова».

«По мірі просування до результатів наших виборів, я думаю, що політичні сутички і дебати будуть наростати і це факт. На жаль, це доводиться констатувати, але що стосується забезпечення виборів і з точки зору безпеки, то та схема, яку ми застосовували на першому етапі, на мій погляд більш складному, зараз буде працювати і я думаю, що ми зможемо повністю забезпечити цей процес», - заявив він.

Також Аваков заявив, що перший тур виборів на пост президента України відбувся абсолютно демократично.

Напередодні очільник МВС повідомив, що до виборчої системи намагаються отримати доступ власники російських і київських IP-адрес, однак систему захищають.

Як відомо, у ЄС визнали, що вибори в Україні були демократичними, але бракувало дебатів.

У Раді Європи вважають, що вибори президента України 31 березня пройшли добре, проте у списках було забагато технічних кандидатів.