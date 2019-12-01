Аваков різко відреагував на слова глави Держдуми Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков

Аваков закликав Володіна «говорити частіше», бо це допомагає українцям, краще розуміти справжні устремління «русского мира»

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розкритикував слова голови Держдуми Росії В’ячеслава Володіна про те, що зі складу України нібито «можуть вийти» кілька областей через «націоналізм і утиски» національних меншин.

Свій коментар він опублікував на сторінці у Facebook.

«Черговий російський дурень прислав нове скло для рожевих окулярів прихильникам дружби з Росією: глава Держдуми РФ Володін повідомив Україні, що «націоналізм і утиск малих народів можуть призвести до виходу зі складу України ряду областей», – написав міністр.

Він також закликав Володіна «говорити частіше», бо це допомагає українцям, краще розуміти справжні устремління «русского мира».

«Нашим, теж скажу – прихильникам всепрощення, купівлі електроенергії дешевого газу зі знижкою і іншим, що твердять «ми один народ» – перечитуйте Володіна.. а якщо не доходить відразу, то знайте, що є багато – таких, як я. До ваших послуг – російськомовній український націоналіст Арсен», – додав Аваков.

Нагадаємо, спікер російської Державної думи В’ячеслав Володін заявив, що якщо в Україні збережеться «націоналізм і утиск малих народів», то зі складу країни вийдуть кілька областей.