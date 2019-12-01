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    У світі

    У Росії чоловік приїхав в кафе на коні і розстріляв відвідувачів (відео)

    • Розсилка
    У Росії чоловік приїхав в кафе на коні і розстріляв відвідувачів (відео)
    Скріншот з відео

    Незадоволений відвідувач стріляв майже впритул, а потім почалася перестрілка

    У російському місті Черкаськ сталася стрілянина в одному з кафе, де чоловіки «не поділили» жінку.

    Про це повідомляє Telegram канал Baza.

    Відзначається, що в одному з місцевих кафе хлопцеві сподобалася офіціантка, але він не розрахував, що там же працює барменом її чоловік, який і заступився за дружину.

    «Чоловіки посварилися і відвідувач пообіцяв повернутися. З’явився через годину – максимально красивий – на коні і з травматичним пістолетом. Припаркував коня біля входу і пішов мститися», – йдеться в повідомленні.

    На відео з камери спостереження можна побачити, як чоловік зайшов в кафе і практично в упор вистрілив, причому схоже, що він цілився в дівчину, яку прикрив собою інший чоловік, впавши на неї. У цей момент один з хлопців з цієї компанії дістав пістолет і почав відстрілюватися, після чого ображений стрілок вибіг з кафе.

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    Росія кримінал чоловік стрілянина
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