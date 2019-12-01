Еміграція стала єдиним способом для росіян змінити хоча б щось в житті

Головний соціальний ліфт в путінській Росії - силові структури та протекція в них

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Выбор есть, а где-то - нет ))

Одним из первых, кто удивил меня в Германии, был уборщик нашего многоквартирного дома. Я никогда не видел таких буквально светящихся счастьем и здоровьем людей. Он с радостью делал свое дело и все жильцы его знали и ценили. Потом я понял, что это совершенно нормальная здесь ситуация.

Почему в России, в отличие от Германии, практически каждый, работающий на не очень престижной и не высокооплачиваемой работе, воспринимает ее как наказание? Дело, думаю, в том, что большинство немцев считают существующую систему распределения социальных статусов и жизненных благ рациональной. А в России люди уверены в ее криминальном, выгодном только «жуликам и ворам» характере.

Главный карьерный лифт в Германии - университет. Чтобы хорошо зарабатывать и иметь высокий статус в обществе в большинстве случаев нужно вначале закончить гимназию, а затем ВУЗ. Образование, в том числе университетское, в Германии бесплатно. Частные гимназии есть, но они не дают выпускникам никаких привилегий. Самая плохая гимназия, где училась моя старшая дочь (год только к счастью), была частной. Однако множество подростков считает, что учится в гимназии и ВУЗе, а потом «работать головой» - тяжело и «напряжно». Они выбирают миттельшуле и профессионально-техническое образование. Причем сдать абитур и все-таки поступить в университет, может и тот, кто не пошел вовремя в гимназию. Тем не менее так бывает достаточно редко. Люди не хотят напрягаться, поэтому свою неквалифицированную и низкооплачиваемую работу воспринимают не как наказание, а как результат собственного выбора. В России значение университетского образования давно девальвировалось. Главный социальный лифт - силовые структуры и госслужба, связи и протекция в них. Те, кто не обладает такими возможностями, в большинстве обречены на социальное прозябание, сколько бы они не учились и не вкалывали. Поэтому единственный способ «изменить участь» - эмиграция, например, в ту же Германию, где все иначе. Не случайно, что по данным свежего опроса Левада-центра 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.

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