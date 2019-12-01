Спікер Держдуми РФ пригрозив Україні «виходом кількох областей»



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Спікер Держдуми Росії В’ячеслав Володін

«Націоналізм, утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України ряду областей», - заявили в Росії

Спікер російської Державної думи В’ячеслав Володін заявив, що якщо в Україні збережеться «націоналізм і утиск малих народів», то зі складу країни вийдуть кілька областей.

Відповідну заяву Володін зробив після того, як делегація України не дала виступити на форумі ООН із питань меншин так званому депутату від анексованого Криму.

«Націоналізм, утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України ряду областей. Це потрібно розуміти владі України і не допускати порушення прав і свобод етнічних груп, що проживають на території країни», - сказав спікер Думи.

Коментуючи закон «Про українську мову», Володін заявив, що в Україні «порушуються права нацменшин - росіян, угорців, поляків».

«Складно назвати малим народом 36% громадян України, які вважають російську мову рідною», - заявив Володін.

До слова, у Думі країни-агресора не змогли втриматись і не прокоментувати підписання президентом України Володимиром Зеленським закону, який вводить нову систему військових звань в українській армії.